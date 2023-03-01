Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах

01 марта 2023, 04:03

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Закон об иноагентах отдалит Грузию от Европы, заявила президент Саломе Зурабишвили. Она пообещала в случае принятия закона наложить на него вето. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к спикеру парламента Грузии Шалве Папуавшиил с призывом отказаться от принятия закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что общественное движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, предполагающий создание и формирование реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. 27 февраля то же движение предложило еще один законопроект об иноагентах, который назвало "американским".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Его раскритиковали посол ЕС в Грузии, представительство ООН в стране, а также представители гражданского общества и СМИ, которые заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на закон об иноагентах в случае его принятия. По ее словам, законопроект отталкивает Грузию от Евросоюза. Соответствующее заявление Зурабишвили сделала на форуме по гендерному равенству, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавшая на мероприятии.

«Поскольку здесь очень много неправительственных организаций, журналистов, скажу, что я категорически против того закона, который сейчас рассматривается. Я не буду вступать в обсуждение этого закона. Я наложу вето! Этот закон предназначен для того, чтобы дистанцировать нас от Европы. Для меня это неприемлемо», - сказала президент.

Представитель "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление Зурабишвили. По его словам, любые заявления о вето преждевременны.

«Правительство примет решение по этому закону, которое будет в интересах Грузии. Я призываю все стороны участвовать в дискуссиях, если у них есть интерес к этому закону. Особенно необходимо будет поговорить с оппозицией перед критическим обсуждением. Но оппозиция не ходит в парламент, оппозиция не делает того, что требуется демократическими правилами», - сказал Талаквадзе журналистам.

Член политсовета партии «За Грузию» Ана Бучукури заявила, что даже начало обсуждения законопроекта о «регистрации иностранных агентов» угрожает западной перспективе страны. «Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы не получить статус кандидата», - заявила она.

Член парламентской политической группы "Лело - Партнерство для Грузии" Ана Нацвлишвили также раскритиковала законопроект. "Мечта" занимается саботированием европейского будущего Грузии. Статус-кво будет разрушен, потому что ряд международных организаций и партнеров открыто заявили, что сотрудничество, которое они имели с Грузией до сих пор и которое включает в себя миллионную помощь грузинскому народу, не будет продолжаться в том же режиме», - говорит Ана Нацвлишвили.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обратилась к спикеру парламента Грузии Шалве Папуашвили с официальным письмом, призывая его отказаться от принятия закона об иноагентах. По ее словам, закон может оказать серьезное разрушительное воздействие на деятельность неправительственных организаций, активно работающих в сфере защиты прав человека, демократии и верховенства права.

"Такая законодательная инициатива противоречит ряду правозащитных стандартов Совета Европы с точки зрения свободы выражения мнений и ассоциаций. Кроме того, закон может оказать серьезное разрушительное воздействие на деятельность неправительственных организаций, активно работающих в области прав человека, демократии и верховенства права. Соответственно, я призываю парламент отказаться от принятия этого или любого другого аналогичного законопроекта", - приводит ее слова "ТВ Формула".

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