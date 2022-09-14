Спикер парламента Грузии подписал закон о прослушке

14 сентября 2022, 14:16

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Шалва Папуашвили подписал закон о прослушке, принятый парламентом вопреки вето президента Грузии. Депутаты не видят правовых препятствий для применения этого закона, пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня Саломе Зурабишвили, впервые за время своего президентства использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке. Предложенные поправки дополнительно ограничивают права человека, пояснила она, предположив, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила президент Грузии.

Законопроект предусматривал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии о правилах и сроках прослушки по уголовным делам. Поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Также законопроект расширял список преступлений, по которым могут проводиться скрытые следственные действия. Проект поправок был инициирован депутатами от "Грузинской мечты" и одобрен парламентом. Законопроект подержали 78 депутатов, против проголосовали 11.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о прослушке, принятый 6 сентября парламентом, сообщил сегодня Папуашвили. Он пояснил, что не видит веских аргументов против использования этого закона. "Парламент обсуждал этот вопрос и 6 сентября окончательно подтвердил свое решение, в том числе, в связи с целесообразностью принятия закона. Поэтому не существует ни правового аргумента, ни какого-либо аргумента в плане целесообразности, который помешал бы задействованию этого закона. Исходя из этого, я подписал закон", - приводит слова Папуашвили "ИнтерпрессНьюс".

Спикер парламента напомнил, что президент назвала свое вето «политическим». Это, по его мнению, означает, что у нее не было "правовых замечаний". Кроме того, по словам Папуашвили, в опубликованном в августе заключении Венецианской комиссии «не указано на несоответствие закона каким-либо европейским или международным стандартам в области прав человека», информирует сегодня "Новости-Грузия".

27 августа Венецианская комиссия опубликовала заключение по законопроекту о прослушке, указав, что он был принят поспешно и нуждается в доработке. "Механизм контроля за мерами скрытого наблюдения в Грузии неадекватен и необходим всесторонний пересмотр существующей системы скрытого наблюдения", - заявила комиссия. Утверждение ее заключения запланировано на заседании Совета Европы 21-22 октября.

Парламент Грузии 6 сентября обсудил замечания президента и отклонил их, в результате законопроект был принят. В таких случаях поправки подписывает уже не президент, а председатель парламента, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Напомним, в сентябре 2021 года несколько грузинских изданий получили по электронной почте ссылки на файлы с записями слежки за священниками грузинской патриархии. Обнародование этих данных привело к скандалу в Грузии, Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о нарушении тайны частной жизни священников.

С приходом к власти в 2012 году "Грузинская мечта" провела "огромную кампанию" по удалению тайных записей, сделанных спецслужбами во время правления партии "Единое национальное движение", и уверяла всех, что закончилась эпоха тайной слежки за людьми, однако сама продолжила эту практику, прокомментировал слив данных слежки представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

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