Полиция сообщила о 36 задержанных на акции протеста в Тбилиси

03 марта 2023, 09:16

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На акции протеста противников закона об иностранных агентах задержаны в Тбилиси 36 человек, сообщили в полиции. Законопроекты, которые вызвали протест активистов, после обсуждения в парламенте направлены в комитет по юридическим вопросам.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта обсуждение проектов закона об иностранных агентах в комитетах парламента Грузии вылилось в потасовку между депутатами. Во время обсуждения законопроекта около здания парламента проходила акция протеста противников законопроектов. Полицейские задержали на акции протеста не менее четырех человек, среди задержанных оказались и журналисты.

14 февраля стало известно, что движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент проект закона, предусматривающий создание реестра НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. 27 февраля "Сила народа" предложила еще один проект закона об иноагентах, который назвала "американским". Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

На акции протеста около парламента Грузии задержаны 36 человек, сообщил представитель МВД.

По его словам, они задержаны на основании статей 173 (неповиновение сотруднику полиции) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, пишет сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Статьи 166 и 173 КоАП Грузии предусматривают до 15 суток ареста.

Законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации акта об иностранном агенте» после обсуждения в парламенте переданы на рассмотрение Комитета по юридическим вопросам, сообщил поздно вечером 2 марта "Первый канал" грузинского телевидения.

Ожидается, что комитет обсудит законопроекты на следующей неделе. Согласно процедуре, законопроекты должны быть приняты в первом чтении на пленарном заседании, говорится в публикации на сайте телеканала.

Напомним, первый законопроект, ставящий под угрозу независимость СМИ и НПО, был встречен жесткой критикой со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов. Второй законопроект, внесенный после критических замечаний, ставит под угрозу и физических лиц, которые получают "прямое или косвенное" финансирование от иностранных государств. Законопроект затрагивает, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

27 февраля 63 грузинских СМИ опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом. "Этот законопроект является ответом на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и нарушения избирательного права, которые изучают и предают гласности общественные организации и независимые медиа. Реализация этого закона будет невозможна без причинения огромного вреда сотням тысяч граждан Грузии", – заявили они.

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