03 марта 2023, 04:40

Противники закона об иноагентах подверглись задержаниям в Тбилиси

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Обсуждение проектов закона об иностранных агентах в комитетах парламента Грузии вылилось в потасовку между депутатами. На акции протеста у парламента полицейские задержали не менее четырех человек, среди задержанных оказались и журналисты. 

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра неправительственных организаций и СМИ, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. 27 февраля "Сила народа" предложила еще один проект закона об иноагентах, который назвала "американским". Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

Законопроект затрагивает, в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

Обсуждение проектов закона об иноагентах в профильных комитетах парламента Грузии 2 марта вылилось в потасовку между депутатами. Депутата от "Национального движения" Георгия Ботковели, представителя "Стратегии Агмашенебели" Паату Манджгаладзе, Анну Нацвлишвили из "Лело" и депутата от Республиканской партии Хатуну Самнидзе вывели из зала после инцидента, который транслировался в прямом эфире телеканала "Формула".

Исполняющий обязанности Народного защитника Грузии Георгий Бурджанадзе обратился к депутатам большинства на совместном заседании комитетов в парламенте, заявив, что законопроект об иноагентах "угрожает суверенитету страны и ее существованию". Он назвал закон "российским", что вызвало гневную реакцию со стороны представителей "Силы народа", передал телеканал "Мтавари архи".

Во время обсуждения законопроекта в парламентских комитетах у здания парламента проходила акция протеста с участием представителей НПО. "Они принимают пророссийский закон для рассмотрения в комитете. Люди, которые критикуют этот закон и выступают против него, не допускаются в комитет, хотя мы имеем на это полное право. Это попытка установить диктатуру в Грузии и уничтожить последние островки свободы", - заявил исполнительный директор "Восточноевропейского центра многопартийной демократии" Леван Цуцкиридзе в эфире "Рустави 2".

Вечером полиция прибегла к задержанию участников акции протеста у парламента, которые хотели устроить "коридор позора" для депутатов парламентского большинства. Троих протестующих полицейские силой посадили в машину в прямом эфире телеканала "Формула", попытки лидера ЕНД Левана Хабеишвили помешать задержаниям не увенчалась успехом. После этого протестующие забросали полицейскую машину яйцами. 

Полиция заявила, что были задержаны четыре человека. Среди задержанных оказались директор и соучредитель издания «Публика», журналист Зура Вардиашвили, журналист издания «Табула» Бека Джикурашвили, а также участники акции Вано Магалашвили и Ника Нарсия,сообщает "Интрпрессньюс".

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Примечание:

"Грузинские медиа выступили против законопроекта об иноагентах", "Представительство ООН в Грузии назвало законопроект об иноагентах угрозой для демократии", "Посол ЕС в Грузии призвал не принимать закон об иноагентах".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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