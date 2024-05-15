Два беспилотника атаковали топливную базу в Ростовской области

15 мая 2024, 07:01

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В Ростовской области сегодня утром в результате атаки БПЛА произошли два взрыва на территории топливной базы в Пролетарском районе.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе после падения беспилотника произошел пожар, люди не пострадали.

При взрывах на топливной базе в Пролетарском районе, которые прозвучали сегодня утром в результате атаки дронов, возгорания топлива не произошло.

Пострадавших в результате ЧП нет, написал в своем телеграм-канале в 6.43 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 2 мая в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. В ночь на 18 апреля возле Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника. Один человек получил легкие ранения в результате падения обломков.

15 апреля губернатор Ростовской области уточнил, что с начала года над Ростовской областью были сбиты около ста воздушных целей.