15 апреля 2024, 03:41

Голубев отчитался о количестве сбитых ракет и беспилотников с начала года

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С начала года силы ПВО уничтожили в небе над Ростовской областью около ста воздушных целей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с беспилотниками. 12 апреля стало известно, что четыре беспилотника пытались атаковать Новошахтинск, но были сбиты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 14 апреля побывал в войсковой части 51-й дивизии ПВО. На встрече с военными он заявил, что с начала текущего года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. "Ориентируясь на реалии современных боевых действий, вы научились противостоять новым средствам воздушного нападения противника", - цитирует Голубева официальный портал правительства региона.

Визит состоялся по случаю Дня войск противовоздушной обороны. Голубев вручил награды отличившимся.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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