Законопроекты об иноагентах создали угрозу гражданскому обществу Грузии

02 марта 2023, 14:23

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Парламент Грузии готовится обсудить законопроекты об иноагентах, внесенных парламентским большинством. Первый законопроект, ставящий под угрозу независимость СМИ и НПО, был встречен жесткой критикой со стороны оппозиции, активистов, политологов и иностранных дипломатов. Второй законопроект, внесенный после критических замечаний, ставит под угрозу и физических лиц, которые получают "прямое или косвенное" финансирование от иностранных государств. Законопроект затрагивает в том числе жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов и граждан, которые при поддержке таких фондов открывают свой бизнес.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 февраля стало известно, что движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство с правящей партией "Грузинская мечта", внесло в парламент Грузии проект закона об иноагентах, предусматривающий создание реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, более чем на 20% финансируемых из-за рубежа. 27 февраля "Сила народа" предложило еще один проект закона об иноагентах, который назвало "американским". 1 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на этот законопроект, заявив, что он противоречит европейским ценностям.

22 июня 2022 года Саломе Зурабишвили, использовав право вето, выступила против законопроекта о прослушке. Предложенные поправки дополнительно ограничивают права человека, пояснила она, предположив, что правящая партия "Грузинская мечта" воспользуется правом преодолеть ее вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, добавила президент Грузии.Депутаты парламента приняли закон вопреки вето президента. Шалва Папуашвили, который подписал документ, отметил, что депутаты не увидели правовых препятствий для применения этого закона.

"Иноагентам" в Грузии может грозить до пяти лет лишения свободы



В парламент Грузии внесено два законопроекта. Первый - "Об агентах иностранного влияния" - касается организаций - медиа, НПО.

Согласно проекту закона, все медиа и НПО, получающие более 20% некоммерческих доходов из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в реестре агентов иностранного влияния, который будет создан в Минюсте. В реестр при этом не войдут объекты, связанные с государством (например, детсады, клининговые службы, спортивные и музыкальные школы и так далее), которые также получают финансирование из-за рубежа.

Каждый декабрь будут пересматриваться данные организаций, и если в них будут соответствующие изменения, то организация может быть внесена в реестр иноагентов. А если организация больше не соответствует критериям, она может потребовать, чтобы ее исключили из реестра. Если юрлицо не зарегистрируется, оно будет оштрафовано на 25 тысяч лари (около 9500 долларов), отметило издание JAMnews в опубликованном 28 февраля материале "Закон об иноагентах в Грузии – все, что известно на этот момент".

Второй законопроект, который изучил "Кавказский узел", разработан также "Силой народа". Он вводит понятие "агент иностранной силы" и касается и физических лиц - он распространяется на каждого, кто получает финансирование из-за рубежа и не является дипломатом, консулом, работником дипломатической службы или консульского учреждения. "Агентом иностранной силы" может быть признано любое лицо, как указано в законопроекте - "действующее непосредственно под контролем, по приказу иностранной державы" или "прямо или косвенно, полностью или в основном контролируемое или финансируемое иностранной державой", причем финансирование может быть организованно "прямо или через другое лицо".

Такие лица, согласно тексту законопроекта, проанализированного "Кавказским узлом", обязаны обратиться к Генеральному прокурору Грузии с заявлением о регистрации в качестве агента иностранной силы. За невыполнение требований законопроект предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Законопроекты критикуют оппозиция, НПО, журналисты



Направленный в парламент законопроект об иностранных агентах вызвал резонанс в грузинском обществе. Его критикуют все, кроме правящей партии "Грузинская мечта": неправительственные организации, журналисты, оппозиция, аналитики, политики и даже президент Грузии.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 февраля 63 средства массовой информации опубликовали совместное заявление об отказе регистрироваться как "агенты иностранного влияния" в случае, если соответствующий закон будет принят парламентом Грузии. "Этот законопроект является ответом на сотни фактов насилия, коррупции, беззакония и нарушения избирательного права, которые изучают и предают гласности общественные организации и независимые медиа. Реализация этого закона будет невозможна без причинения огромного вреда сотням тысяч граждан Грузии", – говорится в заявлении грузинских медиа и НПО.

Резкую критику проект закона вызвал также у западных партнеров Грузии из различных международных организаций, а также у сенаторов США и депутатов стран Евросоюза. Американский посол прямо назвала этот закон "российским правом". Если этот документ будет принят, то он станет большой проблемой для страны, претендующей на членство в Евросоюзе.

Противники законопроекта считают, что его цель – установить тотальный контроль над критиками власть и ограничить их деятельность, отмечается в материале.

Законопроекты об иноагентах тормозят движение Грузии навстречу ЕС

Идея ввести в Грузии закон об иноагентах принадлежит движению "Сила народа". Его более полгода назад создали депутаты, отделившиеся от партии "Грузинская мечта", а само движение позиционирует себя как стоящее на "антизападной платформе", указало издание.

Авторы материала обращают внимание, что эта инициатива возникла в момент, когда Грузия ждет статуса страны-кандидата в члены ЕС. Чтобы это произошло, страна должна выполнить 12 пунктов, выдвинутых ранее властями Евросоюза. А закон об иноагентах противоречит этому плану. Речь в частности идет о пункте №7, в который призывает Грузию провести реформы для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды. А также пункту №10, согласно которому страна должна обеспечить участие общества на всех уровнях процесса принятия решений.

"Кавказский узел" сообщал, что 17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе. 25 февраля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский призвал не принимать закон, а 26 февраля представительство ООН в Грузии назвало законопроект угрозой для деятельности гражданского общества и СМИ.

Служба внешних связей Евросоюза ранее прямо заявила, что этот законопроект препятствует интеграции Грузии в Евросоюз, а в ООН опасаются, что закон помешает ее работе в Грузии. Согласно законопроекту, финансируемые из-за рубежа неправительственные и медийные организации должны быть зарегистрированы в качестве "агентов иностранного влияния".

Закон об иноагентах в Грузии коснется не только прессу и НПО, он затрагивает обычных жителей: жертв домашнего насилия, этнические и религиозные меньшинства, представителей ЛГБТК, молодых людей, которые едут учиться за границу при финансировании международных фондов или открывают свой бизнес, делают вывод авторы материала.

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