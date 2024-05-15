Росгвардеец. Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 мая 2024, 11:52

Росгвардеец из Чечни убит в военной операции

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Саид-Хусейн Айбатаев убит в военной операции на Украине, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 190 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая представители властей признали убитыми в военной операции на Украине не менее 189 бойцов из Чечни.

Младший сержант Саид-Хусейн Айбатаев убит в военной операции на Украине и навечно внесен в списки личного состава полка Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщает сегодня пресс-служба округа.

"Саид-Хусейн Саидилиевич родился в станице Шелковская Шелковского района Чечено-Ингушской АССР. Службу в войсках правопорядка начал в марте 2012 года в отдельном специальном моторизованном батальоне внутренних войск МВД России (с. Ведено). С самого начала специальной военной операции младший сержант  Айбатаев выполнял задачи в составе тактической группы отдельного специального моторизованного батальона на особо опасном направлении в Херсонской области", - говорится в публикации, размещенной на сайте Росгвардии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 190 бойцов из Чечни. Представители властей обнародовали имена 167 из них, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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