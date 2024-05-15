Силовики запретили проход оппозиции на площадь Свободы в Ереване

15 мая 2024, 19:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция перекрыла все улицы, ведущие к площади Свободы в Ереване. Сторонникам "Движения "Тавуш во имя родины" не удалось пройти к зданию оперного театра, где проходит Международный форум Европейского банка реконструкции и развития.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром активисты в Ереване возобновили акции неповиновения, к ним присоединились студенты. Полиция отчиталась о 12 задержанных. Оппозиция анонсировала шествие к площади Свободы, где планируется проведение митинга. МВД Армении заявило об ограничении движения на прилегающих к площади улицах. 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

Силовики перекрыли все улицы, ведущие к зданию Национального академического театра оперы и балета на площади Свободы, где был запланирован митинг движения "Тавуш во имя родины", сообщает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Полицейские установили металлические ограждения, полностью изолировав здание Национального академического театра оперы и балета вместе с площадью Свободы, не пропустив сторонников движения.

Люди стоят вокруг здания оперы и балета, за перилами и полицейскими кордонами. Вместе с ними и предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстян.

Участники шествия скандируют "Никол, уходи!", "Никол - предатель!", "Позор!" и дуют в вувузелы и освистывают участников проходящего в здании оперы и балета Международного форума Европейского банка реконструкции и развития. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретили со свистом и скандированием лозунга "Сдающий земли, уходи". Пашинян вошел в здание не через центральный вход, его машина подъехала прямо к зданию.