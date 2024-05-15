15 мая 2024, 19:07
Силовики запретили проход оппозиции на площадь Свободы в Ереване
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Как писал "Кавказский узел", сегодня утром активисты в Ереване возобновили акции неповиновения, к ним присоединились студенты. Полиция отчиталась о 12 задержанных. Оппозиция анонсировала шествие к площади Свободы, где планируется проведение митинга. МВД Армении заявило об ограничении движения на прилегающих к площади улицах.
10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.
О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"