Сотрудники правоохранительных органов на площади Свободы. Ереван, 15 мая 2024 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

15 мая 2024, 19:07

Силовики запретили проход оппозиции на площадь Свободы в Ереване

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Полиция перекрыла все улицы, ведущие к площади Свободы в Ереване. Сторонникам "Движения "Тавуш во имя родины" не удалось пройти к зданию оперного театра, где проходит Международный форум Европейского банка реконструкции и развития.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром активисты в Ереване возобновили акции неповиновения, к ним присоединились студенты. Полиция отчиталась о 12 задержанных. Оппозиция анонсировала шествие к площади Свободы, где планируется проведение митинга. МВД Армении заявило об ограничении движения на прилегающих к площади улицах.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

Силовики перекрыли все улицы, ведущие к зданию Национального академического театра оперы и балета на площади Свободы, где был запланирован митинг движения "Тавуш во имя родины", сообщает с места событий корреспондент "Кавказского узла".
Полицейские установили металлические ограждения, полностью изолировав здание Национального академического театра оперы и балета вместе с площадью Свободы, не пропустив сторонников движения. 
Люди стоят вокруг здания оперы и балета, за перилами и полицейскими кордонами. Вместе с ними и предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстян.
Участники шествия скандируют "Никол, уходи!", "Никол - предатель!", "Позор!" и дуют в вувузелы и освистывают участников проходящего в здании оперы и балета Международного форума Европейского банка реконструкции и развития. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретили со свистом и скандированием лозунга "Сдающий земли, уходи". Пашинян вошел в здание не через центральный вход, его машина подъехала прямо к зданию.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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