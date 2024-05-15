Полиция ограничила движение в центре Еревана

15 мая 2024, 12:13

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Оппозиция анонсировала шествие к Площади Свободы, где планируется проведение митинга. МВД Армении заявило об ограничении движения на прилегающих к площади улицах.

Сегодня с раннего утра продолжаются акции неповиновения в Ереване. Группа студентов начали флеш-моб "Одна песня - один перекресток" и занимает проезжую часть на перекрестках центральных улиц столицы, запевая патриотические пени на каждом из них, сообщает Движение "Тавуш во имя родины".

Движением также озвучен план мероприятий на 15 мая, который предполагает кроме акций неповиновения еще и шествие с разных участков города к Площади Свободы, где в конечном итоге планируется митинг, передает корреспондент "Кавказского узла".

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Сегодня в Ереване стартовал 33-й ежегодный международный бизнес-форум ЕБРР. В 17.00 по местному времени в здании Национального академического театра оперы и балета в Ереване, который находится на Площади Свободы, намечено участие в форуме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Движение "Тавуш во имя родины" запланировало шествие к Площади Свободы с 15.30 по местному времени. Участники шествия намерены стартовать с четырех точек: парк им. Сарьяна, парк Консерватории, церковь Св. Анны и Северный проспект. Эти места расположены на улицах, прилегающих к Площади Свободы.

После объявления Движением "Тавуш во имя родины" планов мероприятий на 15 мая МВД Армении выступило с заявлением, что "на прилегающих к зданию Национального академического театра оперы и балета в Ереване с 15.00 до 20.00 часов будет ограничено автомобильное движение и передвижение граждан".

"Ограничения введены в связи с проходящим в Ереване форумом ЕБРР", - говорится в заявлении полиции.