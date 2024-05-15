Российские миротворцы отчитались об итогах работы в Карабахе

15 мая 2024, 16:31

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Российские миротворцы за время работы в Карабахе оказали гуманитарную помощь 90 тысячам жителей и обезвредили более 30 тысяч боеприпасов, отчитался представитель Минобороны России. Сегодня прошла церемония проводов миротворцев, но полный вывод еще не завершен, сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, сообщил 17 апреля пресс-секретарь Путина. Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи. Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики. По мнению военных экспертов, полный вывод российских миротворцев из Карабаха займет не менее нескольких месяцев с учетом необходимости демонтажа оборудования и может завершиться летом или в начале осени.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Торжественная церемония проводов российских миротворцев прошла 15 мая в аэропорту города Ходжалы (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), где располагалась база РМК, с участием начальника генштаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева, начальника штаба сухопутных войск , генерал-полковника Александра Лапина, других высокопоставленных военных двух стран, посольства РФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Как отметил Велиев, российские миротворцы, выполнив возложенные на них задачи, успешно завершили свою миссию. По его словам, после того как Карабах полностью перешел под контролько Азербайджана, "высшим руководством наших стран было принято решение о досрочном завершении миссии миротворческого контингента Российской Федерации", - заявил он

Он выразил благодарность миротворцам «за службу во благо мира и стабильности» в Карабахе.

Представитель Минобороны России, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров в свою очередь отчитался о деятельности миротворцев. По его словам, в результате сотрудничества со сторонами конфликта удалось вернуть из плена более 100 человек. "Поисковые группы российского миротворческого контингента передали по назначению более 1900 тел погибших", - привело его слова агентство APA.

Кроме того, по его словам, более 90 тысяч человек была оказана гуманитарная помощь, свыше 1000 мирных жителей получили квалифицированную медицинскую помощь. В процессе восстановления мира саперы расчистили тысячи гектаров территории, обезвредили 30 тысяч взрывчатых веществ, продолжил российский генерал. "После того как Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, руководство Азербайджана и России приняло решение о выводе миротворческого контингента с территории страны", - подчеркнул Никифоров.

В ходе церемонии также были вручены награды российским и азербайджанским офицерам за заслуги в деле обеспечения нормальной деятельности миротворцев. После этого несколько сот миротворцев прошли маршем по взлетной полосе Ходжалинского аэропорта под звуки военного оркестра Минобороны России. В заключении церемонии состоялся концерт, сообщило агентство Turan.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" также уточнили, что сегодня состоялась официальная церемония проводов, "окончательный вывод российских войск завершится в ближайшее время".

Напомним, что 26 апреля завершил свою работу также Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, развернутый для контроля за режимом прекращения огня в Карабахе.

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