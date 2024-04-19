Военные эксперты в Баку назвали сроки вывода миротворцев

19 апреля 2024, 18:07

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Полный вывод российских миротворцев из Карабаха займет не менее нескольких месяцев с учетом необходимости демонтажа оборудования, и может завершиться летом или в начале осени, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" военные эксперты в Баку. Россия начала вывод миротворческого контингента с вывоза военной техники и личного состава, и к сегодняшнему дню из Карабаха могли уехать до 30% миротворцев, полагают они.

Как писал "Кавказский узел", Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, сообщил 17 апреля пресс-секретарь Путина. Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи. Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции после того как Караьах полностью перешел под контроль Азербайджана, могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Уход миротворцев начался с вывоза бронетехники и личного состава, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" редактор и военный обозреватель информационного агентства Turan Шахин Гаджиев.

По его словам, поскольку нет официальных сообщений о количестве вывезенной техники и выведенных военнослужащих, можно оперировать попавшими в социальные сети и СМИ видео и фотоматериалами.

"Судя по распространенным видеокадрам, из Азербайджана вывезены 20 БТР и около 10 грузовиков с личным составом. Если учитывать, что в кузов каждого грузовика помещаются по 20 человек и еще три человека, включая кабину, то только автотранспортными средствами выведены порядка 230 человек. А если учесть, что на каждом БТР было экипажа не менее чем из трех человек, то всего уже уехали 290-300 человек", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что в 2020 году было объявлено о размещении в Карабахе 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальной техники.

По данным аналитика, первым делом вывозится военная техника и личный состав, который нес службу на блокпостах, транспортных развязках, других объектах. Процесс демонтажа оборудования и стационарных объектов, по его мнению, займет более длительное время. "В аэропорту в Ходжалы (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") миротворцы развернули военную базу. Небольшие базы были также в других частях, и в частности у Лачинского КПП. Скорее всего оборудование будет демонтировано и вывезено, а постройки останутся. Все оборудование принадлежало российским военным, и они могут его полностью забрать. Возможно, какое-то имущество будет оставлено и вопрос может быть решен на коммерческой основе", - полагает Гаджиев.

По его оценке, процесс полного вывода может российских миротворцев может затянуться на два-три месяца, он может быть завершен летом..

Гаджиев сомневается, что процесс вывода российских миротворцев создает проблемы для жителей районов, по которым движутся колонны, "Особых проблем для населения нет. Дороги в тех районах не так загружены. Транспорт миротворцев по автодорогам проезжает всего 50-60 км через Тертерский и Бардинский районы в город Евлах. Там уже идет погрузка на железнодорожные составы и поезд отправляется напрямую в Россию", - считает Гаджиев.

По данным военного эксперта, офицера запаса Адалята Вердиева, к 19 апреля из Карабаха выведены около 40% военной техники и 30% личного состава. "Но миротворческий контингент состоял не только из техники и личного состава. Миротворцы в 2020 году были развернуты в считанные дни. В первые дни они просто разбили палатки и жили в них. Потом уже были построены модульные жилые и пищевые блоки, спортзалы, различные склады, объекты, связанные с проведением военных занятый, гуманитарных операций и др. На демонтаж оборудования, блоков, вывоз строительной техники, специального транспорта понадобится определенное время. Надо учитывать, что принято решение также о закрытии и российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме и его демонтаж также займет определенное время. Думаю, что полный вывод российских военных из Азербайджана завершится к сентябрю, этого года, возможно немного раньше. Главное в том, что политическое решение принято, остается техническое исполнение", - сказал Вердиев корреспонденту "Кавказского узла".

В соответствии с трехсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года предусматривалось, что в случае, если действие соглашения не будет пролонгировано, российская сторона должна была быть уведомлена за полгода. То есть, это тот срок, который отводился за свертывание миротворческого контингента, полагает Вердиев.

В Минобороны Азербайджана получить комментарии относительно сроков вывода российского миротворческого контингента войск не удалось.

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