Аналитики в Москве и Баку оценили последствия вывода миротворцев из Карабаха

18 апреля 2024, 22:20

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Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи. Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, сообщил 17 апреля пресс-секретарь Путина. 9 октября 2023 года Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов - совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована на фоне массового исхода карабахцев из региона. Дальнейшее пребывание миротворцев в регионе противоречит интересам Баку, указали азербайджанские аналитики.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Вывод российских миротворцев стал провалом урегулирования, уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. "Вывод российских миротворцев является провалом попыток нормализации отношений Азербайджана и Армении. Потому что без российских миротворцев армянское население Карабаха никогда не вернётся. Теоретически ещё можно было представить, что эти люди вернутся в Карабах под гарантии российских миротворцев. Сейчас же вывод российского миротворческого контингента будет означать, что Карабах закрыт для армян. А это означает, что за Азербайджаном, как бы он этого не хотел, закрепляется статус страны, которая если не выдворила сама, то не сделала необходимого, чтобы сохранить автохтонное население Карабаха", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Для Армении ничего хорошего не будет", - предположил Притчин, выразив мнение, что страна плохо справляется с решением проблем карабахских беженцев.

Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

Для России, по его мнению, это тоже не лучший сценарий. "Потому что российский план урегулирования не реализован. Вряд ли его реализуют без участия России. С выводом российских миротворцев закроется возможность нормализации отношений Азербайджана и Армении", - резюмировал Притчин.

Научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев заявил, что вывод российских миротворцев стал неожиданностью. "Ещё в начале апреля не было никаких сигналов о сворачивании миссии. Хотя миротворческая миссия перестала быть актуальной с октября 2023 года. С тех пор Россия свёртывала посты. Но точно знаю, что со стороны Азербайджана намёков на то, что надо завершить миссию, не было. И действительно отказ от пролонгации мог быть только с мая 2025 года. Претензий к РМК после миграции армян не было. То есть азербайджанцам миротворцы никак не мешали. Нет и указаний на острую необходимость задействовать военных из РМК где-то в другом месте. Поэтому причины отвода миротворцев не понятны. Численность миротворцев был уже сильно уменьшена. Их оставалось не более 1500 человек, 50-60 БТРов. Это потребует какого-то времени. И в ходе вывода, может быть, прозвучит версия причин выхода миротворцев. Видимо, при передаче тех или иных объектов от миротворцев азербайджанской стороне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее у РМК было несколько задач, указал собеседник. "Наблюдение, передвижение по дорогам,штабная работа по регистрации инцидентов и ведение переговоров. Все эти задачи неактуальны после того, как армянские жители Карабаха мигрировали в Армению. К началу года практически оставалась одна задача - разминирование территорий. Нужно было снять два слоя минирования почти за 30 лет противостояния. Плотные минные поля на линии прежнего разграничения. Кроме того, минные разбросы, которые появились во время 44-дневной войны 2020 года. И работы было на годы. При миротворцах был центр гуманитарного разминирования. Он, вероятно, продолжит работу. Недавно они прошли аккредитацию в азербайджанском агентстве по разминированию", - пояснил Караваев.

Как располагались позиции миротворцев в регионе после карабахской войны 2020 года, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" "Карте размещения российских миротворцев".

Свертывание миссии российских миротворцев будет носить постепенный характер, уверен он. "Главный вопрос - это о центре разминирования - останется ли он", - подчеркнул Караваев.

По его мнению, Азербайджан больше, чем другие стороны, получит плюсов от вывода миротворцев. "В целом для него это нейтральные последствия будет иметь. И даже положительные моменты. Например, окончательный переход контроля над 100% территории Карабаха. Таких же плюсов для Армении нет. Есть даже риски для безопасности Армении в том смысле, что Россия «умывает руки». Уход миротворцев позволяет Азербайджану развернуться во всю силу, если возникнет необходимость для военного давления на Армению. Армении придется идти по "дорожной карте" из Баку. Но это ей не интересно. Возможно, Армения захочет изменить своё положение. На этом могу сыграть внешние акторы. Армения сейчас уже ищет новых спонсоров своей безопасности в лице США и Франции", - пояснил Караваев.

В ноябре 2023 года Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей Bastion в рамках соглашения, заключенного в Париже в октябре того же года. Также были отправлены комплектующие для этих броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что вооружение из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану. В начале декабря 2023 года сенат Франции сообщил, что в 2024 году Армении будет передана партия из 26 бронеавтомобилей Bastion.

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков подчеркнул, что мандат Российского миротворческого контингента в Карабахе действует фактически до конца 2025 года. "Однако ситуация в регионе после известных событий сентября 2023 года претерпела изменения. Сразу после восстановления властями Азербайджана полного контроля над Карабахским экономическим регионом также поднимался вопрос дальнейшего пребывания в регионе российских миротворцев, но Москва согласилась с просьбой Баку о продлении их пребывания, так как остро стоял вопрос мирного сосуществования оставшихся в Карабахе жителей армянской национальности и азербайджанской администрации региона. Также специалисты-саперы Российского миротворческого контингента оказывали содействие своим азербайджанским коллегам в разминировании территории – в частности, Ходжалинского района", - рассказала он.

По мнению Арькова,совместная работа по разминированию может быть продолжена. "Российская сторона располагает всем необходимым оборудованием и компетенциями, что позволяет быстрее, чем с западным оборудованием обнаруживать и обезвреживать мины советского производства, которые массово применялись "Армией обороны Нагорного Карабаха". Имевшиеся поначалу между жителями армянской национальности и азербайджанской администрацией Карабаха недопонимания и опасения благодаря профессионализму российских миротворцев были сняты и жизнь в регионе стала протекать в мирном русле. В Москве сочли миссию Российского миротворческого контингента в этой части заключенных в ноябре 2020 года документов успешно выполненной и предложили Баку начать поэтапный вывод группировки", - считает он.

Он не исключает, что возможна переброска российских миротворцев с территории Азербайджана на перешедшие под контроль России территории в ходе специальной военной операции на Украине или их участие в локализации конфликта между Израилем и Палестиной в секторе Газа.

Азербайджанские аналитики указали на выгоды Баку от вывода миротворцев

Вывод российских миротворцев из территории Азербайджана обусловлен обоюдным решением высшего руководства обеих стран, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 17 апреля. "Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения", - процитировало его агентство Oxu.Az.

Процесс вывода российских миротворцев растянется и полностью завершится в конце сентября этого года, предположил военный эксперт, офицер запаса Адалят Вердиев. "Будет выведена вся техника и живая сила. Россия позволит Азербайджану использовать территорию Ходжалинского аэропорта, где размещалась база миротворцев в Карабахе, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вывод будет поэтапным и растянется до сентября потому, что за три года пребывания в Карабахе российский миротворческий контингент привез и построил там мобильный городок, в котором есть казармы, госпиталь, столовая, кухня, баня, спортивные сооружения, строительная техника, даже церковь. На демонтаж и загрузку этого оборудования требуется время", - объяснил Вердиев.

Вывод миротворцев стал результатом огромной работы азербайджанской дипломатии и правильного выбора времени, считает директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили. "В результате Азербайджан стал единственной страной-участником программы ЕС "Восточное Партнерство", не имеющей на своей земле иностранную военную базу. Полную информацию об этой работе мы узнаем спустя много времени", - сказал Алили корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласился глава Центра изучения Южного Кавказа Фархад Мамедов. "Руководство Азербайджана терпеливо и выдержанно реализовывало линию на полное восстановление суверенитета на всей территории Азербайджана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор аналитического Центра "Атлас" Элхан Шаиноглу считает возможным устную договоренность между Россией и Азербайджаном о том, что взамен на преждевременный вывод миротворцев Баку должен согласиться стать членом Евразийского экономического союза.

"Но у официального Баку есть известное условие: Армения должна подписать с Азербайджаном договор о мире. Потому, что с другими членами ЕвразЭС Азербайджан имеет тесные экономические отношения. С Арменией таких отношений нет. А членство Азербайджана в ОДКБ невозможно, так как страна не участвует в военных блоках, став членом Движения неприсоединившихся стран. В Кремле эту логику принимают", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

С начала вывода миротворцев ясного объяснения от официальных лиц Азербайджана не поступило, отметил политический аналитик, руководитель Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу. По его мнению, если бы вывод миротворцев был заслугой руководства Азербайджана, официальный Баку не упустил бы возможность своего пиара. "Как будто в Баку не понимают, что происходит. Более того, неделю назад азербайджанское агентство по разминированию выступило с заявлением о том, что военные российского миротворческого контингента помогут очищать территорию от мин, хотя для этой работы необходимы специалисты минного дела. Складывается впечатление, что в Баку не ждали такого быстрого вывода российских войск. Но в любом случае, накануне события азербайджанские власти были осведомлены, так как колонна передвигалась по азербайджанской территории и на это должно быть согласие Баку", - заявил Оруджлу.

Он считает, что присутствие военных в регионе было отрицательным фактором силового присутствия одного государства в другом. "Думаю, Москва использовала этот фактор для влияния на Азербайджан и Армению, не давая Баку вести мирные переговоры. Это было видно по тому, что Баку отказался от посредничества Запада и переговоров без посредников. Ни капли не сомневаюсь в отрицательном влиянии присутствия миротворцев на мирный процесс. Не думаю, что вывод РМК облегчит переговоры с Ереваном, так как присутствие в регионе РФ никогда не ограничивалось военной силой. Остается политическое влияние и военная угроза России", - отметил он.

По его мнению, мирный процесс Армении и Азербайджаном остается под контролем России. "Мирный договор может быть заключен по условиям России. Российское влияние на Баку и Ереван намного более широкое, чем мы думаем. Поэтому по крайней мере в этом году, прогресса в мирном процессе и какого-то подписания я не ожидаю", - добавил эксперт.

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