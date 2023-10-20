Карабахские беженцы пожаловались на сложности с поиском работы

20 октября 2023, 08:43

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Полученная от властей Армении денежная помощь тратится на аренду и обустройство жилья, а найти здесь работу, чтобы прокормить семьи, очень трудно, рассказали вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны. 17 октября беженцы провели у представительства Нагорного Карабаха в Ереване акцию протеста с требованием решить их социальные проблемы, в первую очередь с жильем и кредитами.

Более тысячи жителей Армении подали заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили 14 октября в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

Более половины беженцев из Нагорного Карабаха воспользовались предоставленным государством жильем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства труда и социальных вопросов Армении.

По данным министерства, более 80 000 жителей Нагорного Карабаха подали заявки «на платформе регистрации насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха с просьбой помочь с продуктами и предметами первоочередных потребностей».

Социальными вопросами граждан Нагорного Карабаха занимается правительство Армении – это размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов), и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья и коммунальные услуги, сообщили в министерстве.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

С 2020 года в Ереване действует оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха, который занимался координацией решения проблем вынужденных переселенцев, оставшихся в Армении после осенней войны 2020 года.

В октябре 2023 года в оперативном штабе расположились ряд министерств и администрации общин. Они занимаются оформлением документов, учетом жителей Нагорного Карабаха по общинам и консультациями. Решением социальных проблем занимается только правительство Армении, подчеркнул работник оперативного штаба. "С 1 октября вся деятельность штаба ведется на общественных началах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал приказ об увольнении всех госслужащих республики, кроме руководства страны. "С 1 октября 2023 года сотрудники государственных и общинных учреждений, организаций, созданных государством и общинами и при их участии, а также созданных государством и общинами фондов считаются освобожденными от занимаемых должностей. Исключение составляют [люди, занимающие] все руководящие должности - президента, госминистра, секретаря Совета безопасности, министров, генпрокурора, судей, депутатов, начальника полиции, мэра Степанакерта и префектов регионов и общин", - говорится в тексте документа, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Арутюн Акопян из Мартунинского района рассказал, что с женой и двумя детьми живет у двоюродной сестры в одном из сел Араратской области. Мужчина сообщил, что, если не найдет работу по профессии, то вынужден будет покинуть Армению. "Я строитель. Сейчас в поисках работы с хорошей зарплатой, потому что мне надо не только прокормить семью, но и содержать и обеспечить жильем. Если не удастся наладить жизнь в Армении, то придется эмигрировать. А зачем нам здесь оставаться, если нет жилья, нет работы, нет возможностей? Среди моих знакомых есть такие, которые уехали в Россию, но у них там есть родственники. Я сейчас присматриваюсь к возможностям в Армении и в России", - сказал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что деньги, которые остались у семьи от недавней продажи машины, "когда-то закончатся, и будет очень трудно обеспечивать семью".

Беженка Наира Сарадян сообщила, что многие люди "помогают, поддерживают - вещами, продуктами, дают жилье". "Если бы не такие люди, нам было бы очень трудно. Хоть и живем в пансионате, но все равно надо покупать все необходимое, особенно если семья большая, много малолетних детей. Пенсии и зарплаты мы еще не получили. Не все получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов, выдаваемую каждому жителю Арцаха от правительства Армении. Обещали все выплатить после 20 октября. Пока живем за счет помощи", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Армине Петросян приехала в Армению из Степанакерта. "У меня две сестры, у каждой по три ребенка. У старшей сестры муж погиб во время войны 2020 года, у младшей сестры – в сентябре 2023 года. Я не замужем, но на мне престарелые родители. После депортации устроились в одном из сел Армении. Нам предоставили частный дом с минимальными бытовыми условиями, но с низкой арендной платой. Но я не представляю, как будем жить в сельском населенном пункте, без мужской силы, с малыми детьми и престарелыми родителями. Люди городские, семья педагогов. Придется учиться жить как сельские жители, создать хозяйство. После того, как учителя уволены указом президента, и, говорят, не будет зарплаты больше, нам будет очень трудно выжить", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Беженка Наталья Чалян рассказала, что с трудом нашла квартиру по доступной арендной цене, но в Котайкской области. "После того, как мы больше суток преодолевали Лачинский коридор, нам дали временное жилье в Горисе - комнату в гостинице. Но нас восемь человек, мы не могли все оставаться в двухкомнатном гостиничном номере с одним санузлом. Дочке с мужем и новорожденным сыном государство выделило гостиничный номер в городе Цахкадзор. А мы, остальные члены моей семьи, нашли полуразрушенную квартиру в городе Раздан. Кое-как закрыли дыры и переехали. Хоть и недорого, но боюсь, все заболеем от таких условий. Но другого выхода нет, так как в Раздане мы с мужем нашли работу", - сказала Чалян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что полученные 100 тысяч драмов единовременной помощи ушли на квартплату и покупку одежды и материала для ремонта арендованной квартиры. "Мы ничего не смогли взять с собой, потому что наша машина из-за отсутствия топлива не заводилась. Мы смогли взять только документы и семейный альбом фотографий – самое драгоценное, что у нас было. На тот момент мы не думали об имуществе, так как азербайджанцы были уже в Степанакерте... Потому мы думали только о спасении детей, а не об имуществе", - сказала женщина.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

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