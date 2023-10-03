Цены на аренду жилья в Армении существенно выросли на фоне притока беженцев

03 октября 2023, 15:44

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Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, их статус обсуждается властями, сообщили представители Минтруда и Миграционной службы. Предусмотренных властями выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены, существенно возросшие после притока в Армению россиян на фоне военной операции на Украине, выросли после исхода беженцев из Нагорного Карабаха, рассказал специалист по недвижимости.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей Армении, 1 октября число беженцев из Нагорного Карабаха достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе осталось не более 1000 местных жителей. Правительство Армении начало регистрацию беженцев для получения единовременной помощи и ежемесячных выплат

Разработаны две программы финансовой поддержки армянам, прибывшим из Нагорного Карабаха, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян. По ее словам, первая программа предусматривает единовременную выплату 100 тысяч драмов (около 248 долларов США) каждому, кто оставил Нагорный Карабах после 24 сентября. "Вторая программа предусматривает компенсацию в 40 тысяч драмов (около 100 долларов США) за аренду жилья и 10 тысяч драмов (около 25 долларов США) за коммунальные услуги на каждого члена семьи. Выплаты будут осуществляться в течение полугода. Процедура регистрации на получение компенсации за жилье и коммунальные услуги будет утверждена в ближайшие дни", - отметила она.

Выплата, предусмотренная по первой программе, будет переведена на банковские карты, если же у кого-то нет банковской карты, то ее можно открыть бесплатно в любом банке Армении, добавила представитель министерства.

Власти обсуждают вопрос статуса прибывших жителей Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь Миграционной службы Армении Нелли Давтян. "Им будет предоставлен статус, какой, пока неизвестно. У беженцев и граждан Армении одинаковые социальные права, а также права на образование. Есть некие избирательные ограничения, а также ограничения права на собственность и выезд за границу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Свободный доступ к рынку труда, медицинской сфере, школам и детским садам не исходит из статуса беженца, это локальные решения, которые принимаются с учетом обстоятельств, добавила пресс-секретарь.

У беженцев нет права избирать и быть избранным на государственные должности, подчеркнул глава Ассамблеи армян Азербайджана Григорий Айвазян. "Беженцы также не подлежат обязательной мобилизации и призыву в армию. Беженцам де-юре и де-факто запрещен въезд в другие страны. В документ беженца визу не ставят, опасаясь, что он может не вернуться назад", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". В социальной сфере каких-либо различий у беженцев и граждан Армении нет, добавил Айвазян.

Стоимость аренды жилья в Армении искусственно подорожала, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" брокер Вардан Арутюнян. По его словам, рост цен на рынке недвижимости спровоцировал наплыв российских мигрантов после начала конфликта на Украине и объявления мобилизации в России. "К весне рынок немного стабилизировался, хотя и не вернулся на прежние показатели. И вот теперь после сдачи Арцаха и исхода армян из Арцаха, цены на рынке недвижимости вновь пошли вверх", - отметил брокер.

Семье из трех человек снять в Ереване недвижимость за 300 долларов США не удастся, добавил Арутюнян."Аренда квартиры-студия в новостройке на периферии стоит от 250 тысяч драмов (около 621 доллара США). В первый день для одного моего клиента я подыскал пять квартир для пяти семей из Арцаха за 180-200 тысяч драмов (447-497 долларов США), но на следующий день владельцы четырех квартир повысили аренду на 50-70 тысяч (124-174 доллара США). Двухкомнатную квартиру до наплыва мигрантов из России можно было снять за 100-120 тысяч драмов (248-298 долларов США). Теперь такая квартира стоит в два-три раза дороже", - подчеркнул брокер.

Дефицит жилищного фонда наблюдается во всех городах, прилегающих к Еревану, сказал он. "Городское население предпочитает арендовать в городе. В Гюмри сегодня сложно найти квартиру. Сельским жителям попроще, есть многочисленные предложения, в том числе и бесплатное предоставление домов", - заключил Арутюнян.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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