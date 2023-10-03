Власти Армении начали регистрацию карабахских беженцев для получения выплат

03 октября 2023, 05:36

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Офис омбудсмена Нагорного Карабаха обратился с согражданам с просьбой сообщить о родных и знакомых, которые не успели или не смогли эвакуироваться. Правительство Армении начало регистрацию беженцев для получения выплат.

Как писал "Кавказский узел", По данным властей Армении, уже к 30 сентября в страну переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 1 октября число беженцев достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе осталось не более 1000 местных жителей.

Правительство Армении объявило, что во 3 и 4 октября будет принимать онлайн заявки от граждан Нагорного Карабаха для предоставления единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов), частичного субсидирования арендной платы за жилье в размере 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на каждого члена семьи и по 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на оплату коммунальных услуг, сообщил 2 октября Информационный штаб Нагорного Карабаха.

По данным Инфоштаба, несколько десятков организаций и фондов проводят благотворительные акции с целью оказания помощи беженцам.

Поиски мирных жителей в Степанакерте, которые не эвакуировались, продолжаются, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Мы обратились к народу Арцаха (Нагорного Карабаха), чтобы те, кто располагает информацией об одиноких или беспомощных людях, обратились в Международный комитет Красного Креста или передали информацию сотрудникам офиса защитника прав человека, а мы в свою очередь передадим в МККК, и проследим, что эти люди были вывезены в Армению, если они пожелают», - заявил он.

Карабахцы, выехавшие в Армению, поделились с корреспондентом "Кавказского узла" проблемами, с которыми столкнулись при отъезде.

Варсик Амирджанян с мужем, маленьким ребенком, сестрой и родителями мужа приехали в Армению 30 сентября на последних автобусах, так как их очередь на автобусы для эвакуации дошла в этот день. «Мы выехали одними из последних. Но так как приехали на автобусах, много вещей взять не удалось. Документы и немного вещей. Имущество все оставили. В Армении нас определили в пансионате в городе Вайк. Дали две комнаты, как многочисленной семье. Родители сразу же начали сильно болеть, как только прибыли, видимо, простудились, так как ночью на Лачинском коридоре было очень холодно. Ну и стрессовое состояние из-за депортации. Родители мужа из Гадрутского района, они один раз уже были депортированы в 2020 году в результате 44-дневной войны. Я очень боюсь, что из-за повторных переживаний у них будут серьезные проблемы со здоровьем», - рассказала женщина.

По ее словам, 2 октября они зарегистрировались на сайте Минсоцразвития Армении для получения государственной финансовой помощи.

Гоар Саркисян уехала в Армению на последнем автобусе. Она поселилась у родственников в городе Масис. Женщина говорит, что не уверена, что в Степанакерте остались простые граждане, так как за несколько часов до ее отъезда спасательная служба вместе с МККК объездила Степанакерт в поисках людей. «Нашли несколько немощных. Поэтому мне кажется, что в Степанакерте остались только те, кто мог бы уехать, но не пожелал оставлять свои дома. Подозреваю, что только в Степанакерте, так как эвакуированные из районов рассказывали, что миротворцы <...> почти насильно загоняли людей в машины, автобусы, фуры и привозили в Степанакертский аэропорт. Даже не разрешали толком собрать вещи, говорили, что Арцах (Нагорный Карабах) сдали, азербайджанские войска наступают», - рассказала она.

Она медсестра, уже подыскала работу в одной из клиник Еревана. «Как только приехали, я натолкнулась на объявление на сайте правительства Армении. Там были вакансии на множество профессий, от учителей до строителей. Медсестра нужна в любой клинике. Мужчины семьи пойдут работать в строительные компании. Но важнее всего, чтобы зарплаты соответствовали хотя бы жизненному минимуму. А то все деньги вместе с государственной финансовой помощью уйдут на оплату жилья, а жить тогда на что?» - задается вопросом Саркисян.

34-летний Владик Арушанян рассказал, что остановился с семьей в Горисе, так как им дали место в гостинице «Горис». «Нас депортировали из Аскеранского района в Степанакерт, а через два дня - в Армению. Сейчас у меня нет работы, в Арцахе (Нагорном Карабахе) я занимался частными пассажироперевозками. Из-за того, что не было топлива, мне пришлось оставить машину в Степанакерте. Семья была эвакуирована на автобусах. Если государственная помощь действительно будет, то можно подыскать квартиру. Мы скорее всего оставим Горис и поищем частный дом в какой-то деревне, чтобы был сад и огород. В городе прокормить четырех детей будет трудно. Очень надеюсь, что государственную поддержку начнем получать в скором времени и мне удастся забрать семью из гостиницы», - сказал мужчина.

Артур Григорян из Степанакерта - отец двоих несовершеннолетних детей. Он рассказал, что две ночи добирались до Армении по Лачинскому коридору. «Нашли квартиру в пригороде Еревана за 250 тысяч драмов (около 620 долларов). Через несколько дней мы приютили временно семью наших родственников. Хозяин квартиры узнал и поднял арендную плату до 500 тысяч (около 1245 долларов). Говорит, раз проживают две семьи, значит будете платить как за две квартиры. Мы просто в шоке от такого отношения. Начали искать другое жилье, но хозяин квартиры продолжает требовать, чтоб мы заплатили за этот неполный месяц все 500 тысяч драмов. Очень надеюсь, что нам удастся найти порядочных арендодателей», - сказал мужчина.

Нельсон Мирзабекян рассказал, что им уже звонили из одного частного фонда, предлагали помощь в виде продуктов и бытовых товаров, теплой одежды и обуви, предметов гигиены. «Звонят, помогают. Нам дали постельное белье и теплые покрывала. Жена сильно обрадовалась. Но у большинства остаются проблемы с жильем. Потому, что за девять месяцев блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) у многих закончились сбережения. Так как работы не было, продукты до полного дефицита сильно подорожали, люди тратили сбережения. Потому в Армению большинство депортированных прибыли без денег. А дороговизна квартир проста оставляет многие семьи без крыши над головой. Я очень надеюсь, что правительство Армении разработает программу, которая позволит жителям Арцаха (Нагорного Карабаха) приобретать жилье в района Армении. Это сильно спасло бы ситуацию», - сказал Мирзабекян. Сейчас его семья проживает бесплатно в одном из пансионов Араратской области Армении.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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