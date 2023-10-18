Карабахские беженцы потребовали решить социальные проблемы

18 октября 2023, 04:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вынужденные переселенцы провели у представительства Нагорного Карабаха в Ереване акцию протеста с требованием решить социальные проблемы, в первую очередь с жильем и кредитами. Они поставили властям ультиматум, пригрозив новыми акциями после 20 октября.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны. 14 октября бывший госминистр Артак Бегларян сообщил, что в Нагорном Карабахе остается не более 40 жителей, среди которых есть и этнические армяне.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Группа вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха собралась 17 октября у представительства Нагорного Карабаха в Ереване с требованием решить ряд проблем социального характера, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участникам акции удалось встретиться с госминистром Нагорного Карабаха, перед которым они подняли интересующие их вопросы. Они заявили, что многие из карабахцев взяли кредит для реализации разных сельскохозяйственных проектов, сейчас все потеряли, но долги остаются на них. Кроме того, они особо подчеркнули вопрос жилья. "Очень многие спят в машинах. Они не понимают, что происходит. Мы хотим понять, какова вообще наша судьба", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ваагн Барацян.

Он отметил, что ими составлен первоначальный список остро нуждающихся переселенцев из 200 человек, среди которых семьи погибших воинов, семьи пострадавших от взрыва на складе топлива возле Степанакерта, двойные переселенцы и т.д. "Люди находятся в очень ужасном психологическом состоянии. Пусть правительство решает вопросы этих людей", - заявил Барацян, добавив, что сам не поднимает свои личные проблемы, но пришел заступиться за своих соотечественников.

В представительстве Нагорного Карабаха, по его словам, нет никаких списков людей, которые нуждаются в срочном решении социальных проблем.

Участник акции Левон Айриян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам он лично предлагал произвести оценку нужд граждан Нагорного Карабаха, поскольку "один - олигарх, другой - кусок хлеба не может для ребенка достать", но, как он отметил, власти Нагорного Карабаха отказываются этим заняться, они предпочли общую сумму поддержки распределить одинаково среди всех переселенцев. "Насильственно перемещенные арцахцы, которые потеряли свои дома еще в 2020 году в связи с военной агрессией Азербайджана, пособия получали из бюджета Арцаха (Нагорного Карабаха). А сейчас говорят, неизвестно, что будет, бюджета нет, соответственно, нам тоже не выдают пособия", - отметил Айриян.

Участники акции отметили, что делегация из трех человек встретилась с госминистром Нагорного Карабаха, который пообещал им, что нуждами этих 200 человек займутся в течение трех дней, до 20 октября. В случае, если правительство не предпримет никаких действий, по их словам, они организуют протестную акцию 20 октября, опять же перед зданием Представительства Арцаха. Также участники акции отметили, что такие вопросы, как выплата пенсий и прочее, по словам чиновников, обсуждаются в правительством Армении.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.