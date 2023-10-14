Волонтеры в Армении рассказали о сборе помощи для карабахских беженцев

14 октября 2023, 17:55

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Более тысячи человек подали заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались власти страны.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Общественные организации, инициативные группы и рядовые граждане участвуют в сборе средств и помощи для беженцев из Нагорного Карабаха. В Ереване и в регионах Армении созданы пункты сбора и выдачи необходимой помощи карабахцам. Людям помогают и готовой едой, и продуктами, а также одеждой, мебелью и деньгами, в зависимости от поданной ими заявки.

Сбором информации о переселенцах и их нуждах и раздачей помощи занимаются волонтеры. Министерство труда и социального обеспечения также начало набор волонтеров для помощи переселенцам из Нагорного Карабаха. Для этого создан сайт, к 14 октября записались в волонтеры больше 1000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правительства Армении.

К поддержке переселенцам присоединились и ООН, и Красный Крест. Люди записываются в этих организациях и ожидают своей очереди. В частности, Красный Крест на этом этапе выдает переселенцам предметы гигиены и продукты. 63-летний Радик Саргсян сообщил, что получил гуманитарную помощь от Красного Креста. По словам мужчины, он записался по совету знакомых, даже не зная, что ему могут выдать. А спустя несколько дней ему позвонили из офиса Красного Креста в Ереване и попросили прийти за гуманитарной помощью.

На одну семью, как он отметил, выдали предметы гигиены в четырех отдельно упакованных рюкзачках, а также ящик с продуктами питания (3 кг соли, 3 пачки макаронных изделий, 2 пачки дрожжей, 10 кг муки, 1 кг сахарного песка). "Если честно, я просто так записался, абсолютно не ожидая, что мне что-то выпадет. И вообще, я впервые в жизни жду от кого-то помощи. Но последние 10 месяцев в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") все мы выживали как без предметов гигиены, так и без продуктов, поэтому такое внимание оказалось мне очень полезным и теплым", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Саргсян, добавив, что в Ереване он живет у родственников, а как будет дальше, "пока не имеет представления".

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Инициативные группы, организующие гуманитарную помощь переселенцам, действуют во многих местах. К примеру, в Детском парке в центре Еревана открыт павильон, где развешена одежда, и желающие переселенцы из Нагорного Карабаха могут выбрать себе все, что им нужно. Автор этой инициативы Сона Варданян рассказала, что одежда как ношенная, так и новая.

"Я сама лично все, что мне принесли люди, отобрала и отнесла в химчистку. Ношенная одежда почти в идеальном состоянии, другие не берем", - сказала Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты этой инициативы также обеспечивают беженцев питанием. По словам Варданян, они организуют питание пока только беременным женщинам и пожилым людям из Нагорного Карабаха, от людей требуется лишь паспорт.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Маро Аладжян из Москвы координирует сбор средств для оказания помощи беженцам. Свою деятельность она начала еще во время блокады Лачинского коридора: через Красный Крест отправляла нуждающимся в Нагорном Карабахе лекарства и детскую смесь. Кроме них, как она отметила, ничего не разрешали отправлять.

"Никогда в своей жизни я не ощущала себя такой счастливой, как в тот день, когда узнала, что отправленные мною лекарства, те, что в первый раз отправила, вошли в блокадный Степанакерт после стольких месяцев ощущения слабости, после стольких месяцев отсутствия возможности помогать. И эти эмоции навсегда останутся со мной", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аладжян.

Затем, по ее словам, стало очевидно, что она не может только за свой счет вести благотворительность, и тогда обратилась к знакомым, родственникам, друзьям из соцсетей, и они начали перечислять ей на карту "какие-то средства, на которые мы закупали лекарства и детское питание арцахцам".

По словам Маро Аладжян, она присоединилась к благотворительной деятельности ереванской скрипачки Соны Азарян, старшего преподавателя МГУ и основателя благотворительного движения "Конвертик для Бога" Татьяны Красновой и президента благотворительного фонда "Предание" Владимира Берхина, и вместе они начинают новый этап благотворительности.

Собрано уже около миллиона рублей, которые активисты стали распределять среди нуждающихся в Нагорном Карабахе. Это была адресная помощь: конкретным людям перечислялись деньги, в среднем, по ее словам, по 50 тысяч драмов (около 124 долларов). "Продовольствия особого в Арцахе тогда не было, но на эти деньги хотя бы мясо они могли купить", - сказала она.

После того, как в сентябре жители Нагорного Карабаха покинули родину, люди продолжают отправлять деньги, на которые также оказывается адресная помощь в виде оплаты за аренду квартиры вынужденным переселенцам, сказала Аладжян.

Также, по ее словам, активисты купили обогреватели для тех переселенцев, которые в этом нуждаются. "Это особенно актуально с наступлением холодов", - пояснила она, добавив, что было много случаев, когда переселенцам, ещё когда они только выезжали, ереванцы находили квартиры и оплачивали хозяевам первый месяц аренды.

Гражданская инициатива "Менк ев Мунк" была основана еще во время 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе главой НПО "Эутюн" Лилит Адибекян и ее друзьями. 25 сентября, по словам члена инициативы Анжелы Элибеговой, активисты поняли, что возникла необходимость возобновить деятельность.

Члены группы в основном составляют списки нужд переселенцев, и люди сами привозят все на склад. На первом этапе, по ее словам, поддержали друзья, в том числе из соцсетей, потом масштабы инициативы выросли. "Люди приходят, привозят помощь, спрашивают, в чем необходимость на данный момент, и возвращаются снова и снова. Бывает день, не хватает канцелярских товаров или постельных принадлежностей, бывает день, когда посуды или чего-то из продуктового пакета, люди быстро самоорганизуются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анжела Элибегова.

Помощь переселенцам волонтеры сортируют: собирают отдельно продуктовый пакет, отдельно средства гигиены, детские наборы. Постельные принадлежности выдают по записи. Одежду, посуду, технику, мебель - все это можно брать на месте.

Помогают, по ее словам, и те, кто привозит помощь и спрашивает, нужны ли лишние руки. "А они нам всегда нужны. Бывает, что друзья отправляют детей - учеников старших классов - помогать после уроков. Приходят разные знаменитые люди и молча фасуют гречку или одежду. Тут у нас рады всем, кто готов помогать", - отметила Элибегова.

Принцип оказания помощи переселенцам, по ее словам, таков: люди обращаются в инициативу, члены инициативы выдают список необходимых данных и порядок регистрации. Когда доходит очередь, им выдается по запросам помощь в расчете на число членов семьи. Если переселенцы сами не могут приехать за помощью, волонтеры развозят пакеты.

Эта благотворительная и волонтерская дятельность, по словам Анжелы, реализуется как в Ереване, так и в районах. "И приезжают самостоятельно из районов, и мы ездим. Также в большие общины высылаем теплую одежду, постельные принадлежности и еду", - сказала она.

Из предметов помощи, как она отметила, мебель - обычно использованная, одежда бывает как ношенная, но в хорошем состоянии, так и новая. "Мы сами сортируем вручную. Что считаем непригодным, уходит в утилизацию. Оставляем только вещи в хорошем состоянии и новые с этикеткой. Также ведем строгий учет. На данный момент в очереди до 15 ноября уже в режиме ожидания несколько тысяч человек, поэтому временно новую регистрацию приостановили, чтобы справиться с потоком. В зависимости от дня это 600-700 человек", - отметила она.

Женя Арутюнян выехала из Степанакерта в Ереван 29 сентября. "Помогать соотечественникам для меня отдушина и необходимость, это немного помогает отвлечься от трагедии потери Арцаха, хотя своих проблем тоже много и их нужно решать", - призналась она корреспонденту "Кавказского узла".

В Ереване среди знакомых Арутюнян, по ее словам, нет человека, который не занимается помощью беженцам. Люди собирают деньги, одежду, бытовую технику, посуду, мебель, матрасы, одеяла, подушки, белье, продукты питания, чтобы передать карабахцам, большинству из которых пришлось покинуть родину без вещей или с самым минимумом вещей, рассказала она.

"Представьте ситуацию: человек приходит домой с ночной службы и видит на двери его квартиры надпись на азербайджанском языке: "Армяне, убирайтесь вон". В таком случае не до сбора чемоданов - он просто погружает свою семью в машину и отправляет ее в Армению", - рассказала Женя Арутюнян.

По ее словам, многие ереванцы стараются помогать адресно - по запросу беженцев, и каждый день ей звонят, пишут и сообщают, у кого какие есть вещи. Женя Арутюнян с подругой собирают их и развозят по местам жительства переселенцев - кому-то в городе, кому-то в сёла, заранее собирая одежду по размерам, если это адресная помощь в конкретные семьи, или большими партиями в места концентрации карабахцев в каком-либо населенном пункте.

Там переселенцев оповещают, и они либо приходят выбирать подходящие вещи сами, либо собранную помощь доверяют "человеку с проверенной репутацией", который уже знает нужды этих семей и развозит по адресам сам.

По словам Арутюнян, есть инициативы, которые помогают переселенцам более масштабно - например ереванский культурный центр "Терьян". "Некоторые мои знакомые получили от них помощь с мебелью, вещами и продуктами. Донорами являются друзья Центра, а сотрудники закупают необходимые вещи по запросам семей и распределяют их, включая доставку", - отметила она.

По ее словам. культурный центр "Терьян" активно помогал жителям Нагорного Карбаха, которые были в эвакуации во время войны 2020 года, и сейчас многие сразу обратились к ним за помощью.

Кроме того, в Ереване проводятся разные благотворительные мероприятия, например, выставки-продажи, от которых вырученные средства идут на помощь переселенцам. "Вчера [13 октября] по Араратской долине мы развозили вещи не только на легковой машине подруги, но ещё и на грузовом транспорте, который оплатила организатор подобной выставки, предварительно загрузив в кузов много объёмных вещей - большой матрас, обогреватель, подушки. По пути мы забрали от других друзей кровать, телевизор и множество сумок с одеждой для знакомой многодетной семьи и других семей, поселившихся в этом районе", - рассказала она.

По словам Жени Арутюнян, в последнее время все свое свободное время ее подруга посвящает сбору и доставке вещей на волонтёрских началах. "Небольшая комната, в которой я живу, превратилась в склад, который наполняется коробками и сумками с вещами заново, едва успев от них освобождаться", - сказала она.

Арутюнян добавила, что работу волонтеров усложняет отсутствие централизованной системы с информацией о переселенцах и их нуждах. "Осуществляемая волонтёрами помощь активна, но хаотична", - призналась она.

Основатель инициативы "330 км доброты" Маргарита Шариманян начала свою волонтерскую и благотворительную деятельность сразу после окончания войны 2020 года в Нагорном Карабахе. Первую помощь она решила оказать карабахским детям-переселенцам в виде новогодних подарков, "абсолютно не подозревая, что все это вольется в нечто более масштабное".

Маргарита создала группу в Facebook*, с помощью которой собрала подарки для детишек. "Собралось огромное количество подарков, это меня заставило загрузить все в один грузовик и направиться в Арцах", - сказала Шариманян корреспонденту "Кавказского узла".

Подарки она раздала в Мартунинском детском саду и по всему городу."Были подарки для детей и постарше, я с этими подарками просто гуляла по Мартуни, подходила к детям, спрашивала: "Сколько вам лет? Вам Дед Мороз подарок отправил", - поделилась воспоминаниями Маргарита Шариманян.

После этого удачного опыта Маргарита решила продолжить эту деятельность и начала собирать помощь для Гадрутского центра детского и юношеского творчества, который на тот момент действовал в Степанакерте, музыкальные инструменты для Гадрутской музыкальной школы, а также для степанакертского приюта для собак.

Весь сбор помощи и сортировку организовывает сама Маргарита, но при развозке собранной помощи ей на помощь приходят ее друзья. "Например, мне нужно поехать в какой-то район, отвезти необходимое. Я пишу обьявление, кто свободен и на машине, кто-то откликается, и мы на машине едем. Если никто не откликается, я беру такси. Все расходы в таком случае беру на себя, а крупные расходы покрываю теми средствами, которые мне высылают люди. На днях в Абовян я отправила кровать с вещами и 10 тысяч драмов я дала за перевозку на грузовике", - рассказала она.

Нуждающихся переселенцев женщина находит сама, либо ее находят в соцсетях или через знакомых, уже получивших от нее помощь. Она дает обьявление на своей странице, какие товары нужны, и всегда, по ее словам, находятся люди, которые готовы помочь - кто машиной, кто деньгами, кто одеждой.

"Когда у тебя руки опущены, когда ты в этой ситуации просто в депрессии, ты понимаешь, что нужно либо просто лечь и умереть, либо что-то делать. Когда ты понимаешь, что есть люди в более худшем состоянии, ты понимаешь, что не время лечь и умирать, сейчас нужно помогать", - сказала Маргарита Шариманян, добавив, что сейчас очень много запросов на теплые зимние одеяла.

Карине Саргсян поселилась вместе с семьей в квартире у знакомых. Сразу найти жилье, по ее словам, было сложно. "Дешевых квартир в Ереване вообще нет, сложно было найти даже дорогую квартиру, они начинаются от 250 тысяч драмов (около 621 доллара) в месяц за двушку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Платить такие деньги семья Саргсянов из пяти человек не в состоянии. По словам Карине, в Нагорном Карабахе она работала в госучреждении и до последнего дня ходила на работу. "Нам не выдали зарплаты за сентябрь месяц, единовременное пособие в размере 100 тысяч драмов на карту еще не съели [не потратили]. В этот момент подвернулась квартира за 200 тысяч драмов в Ереване, знала, что упускать нельзя. Нам помогла благотворительная инициатива, заплатив половину суммы за аренду квартиры, и мы перебрались в эту квартиру", - рассказала Карине Саргсян.

Жительница Мартакерта Астхик Бегларян живет у родственников в Ереване. Семья из чеырех человек, как она отметила, ютится в трехкомнатной квартире ее двоюродного брата, у которого трое детей. Бегларяны в поисках жилья и работы, а в данный момент занимаются приобретением документов.

Когда началась война, Астхик с мужем были на работе, а дети в школе, и им еле удалось собраться вместе и под интенсивными обстрелами срочно покинуть Мартакерт и направиться в Степанакерт. "Нам сказали быстро покинуть город. Мы не успели даже вернуться домой за вещами, хотя бы за документами, и у нас нет никаких удостоверяющих личность документов, приходится все восстанавливать", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На поиск жилья и восстановление документов у семьи беженцев уходит много времени. "Бывает, не успеваем дома готовить, и часто пользуемся поддержкой разных инициатив, которые предоставляют уже готовую еду. Это на данный момент нашей жизни огромная поддержка", - сказала Астхик Бегларян.

Семья Арустамянов получила помощь от ООН. В пакет помощи вошли теплые одеяла, солнечные батареи, кухонная утварь. "Мы с собой ничего не привезли, в доме, куда мы заселились, очень мало вещей. А нас в доме на данный момент 11 человек - две семьи - и такая поддержка очень кстати", - сказала беженка Мадлена Арустамян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, для помощи беженцам из Карабаха необходимо 100 миллионов долларов на протяжении полугода, заявила 10 октября ООН по итогам работы первой миссии в регионе. В число получателей помощи входят 136 тысяч беженцев с учетом людей, ранее покинувших Карабах из-за военных действий, и 95 тысяч жителей принимающих общин. 9 октября вторая миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах для изучения гуманитарной ситуации.

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