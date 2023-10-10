Миссия ООН оценила помощь беженцам из Карабаха

10 октября 2023, 15:04

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Для помощи беженцам из Карабаха необходимо 100 миллионов долларов США на протяжении полугода, заявила ООН по итогам работы первой миссии. В число получателей помощи входят 136 тысяч беженцев, с учетом людей, ранее покинувших Карабах из-за военных действий, и 95 тысяч жителей принимающих общин.

Как писал "Кавказский узел", после проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденного переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

1 октября впервые за 30 лет в Карабах прибыла миссия ООН для изучения обстановки в регионе и определения гуманитарных потребностей жителей. Карабахский чиновник Унан Тадевосян и депутат парламента Армении Тигран Абрамян сочли запоздалой и формальной отправку миссии в Карабах после того, как его покинули более 100 тысяч жителей.

Группа Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) завершила недельную миссию в Азербайджан и Армению для выявления наиболее насущных потребностей людей в Карабахском регионе, а также лиц, бежавших в Армению, говорится в сообщении поступившем корреспонденту «Кавказского узла» из офиса резидента-координатора ООН в Баку.

Команда УКГВ во главе с директором по координации организации Рамешом Раджасингхамом сопровождала резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву и представителей агентств ООН в ходе поездки в Карабах 1 октября. "В посещенных городских районах команда обнаружила, что жителей осталось очень мало, большинство из них ждали автобуса, который вывезет их из региона. Также были замечены признаки быстрого бегства людей, оставленные личные вещи и домашний скот", - далее отмечено в пресс-релизе.

Дома и прочие объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы, главная больница, которые наблюдала миссия, оказались нетронутыми. Миссия не посетила сельские общины в Карабахе, но они будут посещены в ближайшие дни и недели, далее сказано в сообщении.

<p">Команда ООН также направилась к границе с Арменией через Лачинский коридор — маршрут, по которому в последние дни более 100 000 этнических армян бежали из Карабаха. По пути команда увидела личные вещи, а также сломавшиеся или оставшиеся без топлива автомобили, разбросанные по обочинам трассы. Во время пребывания там миссии гражданских лиц в коридоре не было замечено.

Регион покинули почти все жители, эвакуировавшись по Лачинскому коридору, который связывает территорию Карабаха с Арменией. К 1 октября в Армению прибыли 100 514 беженцев. Миссия ООН 2 октября заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оставленные оборонительные позиции, брошенные на дороге в Армению машины и вид на обезлюдевший Степанакерт в фоторепортаже корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.

В Армении команда УКГВ вместе с исполняющей обязанности резидента-координатора ООН Натией Нацвлишвили и представителем Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) встретилась с правительственными чиновниками и организациями гражданского общества. Представители ООН также поговорили "с беженцами из Карабаха – травмированными и напуганными пережитыми испытаниями женщинами, мужчинами и детьми, которые рассказали о страхе и панике, которые побудили их бежать". "Уверенность и доверие имеют решающее значение для того, чтобы можно было реально создать условия для любого добровольного возвращения в Карабах", - отметили представители ООН. В ближайшем будущем, как подчеркивает УКГВ, те, кто покинул Карабах, должны получить необходимую им помощь, а оставшиеся - заботу и защиту, должны уважаться права собственности перемещенных лиц.

В преддверии суровых зимних месяцев Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил 4 миллиона долларов для помощи с жильем и на другие критически важные потребности, а команда УКГВ временно останется в Баку для поддержки продолжающихся оценочных миссий в Карабахе, сообщили в представительстве в Баку.

УВКБ ООН совместно с агентствами ООН и партнерскими НПО обратилось с призывом выделить 97 миллионов долларов США для оказания помощи 231 тысяче человек – 136 тысячам беженцев из Карабаха и 95 тысячам жителей принимающих беженцев община Армении, для поддержки мер реагирования правительства Армении в течение шести месяцев, говорится в сообщении, опубликованном 7 октября на сайте ООН.

Необходимость принять более ста тысяч беженцев в течение нескольких дней – это крайне сложная задача, которая легла на плечи правительства Армении, отметила организация. "Прибывающие беженцы составили более 3,4 процента населения страны и пополнили ряды беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства, число которых составляло [до нынешнего кризиса] около 35 тысяч человек", – указано в сообщении..

9 октября вторая Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах для изучения гуманитарной ситуации.

В Бакинском представительстве ООН относительно направившейся в Карабах 9 октября миссии сказали, что пока о ее результатах нет информации. "Это была небольшая техническая команда, когда будет официальная информация о результатах ее работы, она будет предоставлена медиа", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".