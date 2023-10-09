Миссия ООН второй раз посетила Карабах

09 октября 2023, 13:36

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Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах для изучения гуманитарной ситуации. Это уже вторая миссия Организации Объединенных Наций, посещающая регион в этом месяце.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 октября впервые за 30 лет в Карабах прибыла миссия ООН для изучения обстановки в регионе и определения гуманитарных потребностей жителей. Карабахский чиновник Унан Тадевосян и депутат парламента Армении Тигран Абрамян сочли запоздалой и формальной отправку миссии в Карабах после того, как его покинули более 100 тысяч жителей.

Автомобили миссии ООН сегодня проехали из Агдама в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - прим. "Кавказский узел"), сообщило азербайджанское агентство APA. Подробностей о визите пока не сообщалось.

Напомним, после проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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