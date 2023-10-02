Запоздалая отправка миссии ООН в Карабах вызвала критику в регионе

02 октября 2023, 15:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Всемирная организация здравоохранения начала оказывать помощь Минздраву Армении в связи с притоком карабахских беженцев, отчиталась ООН. Отправку миссии ООН в Карабах после того, как его покинули более 100 тысяч жителей, сочли запоздалой и формальной карабахский чиновник Унан Тадевосян и армянский депутат Тигран Абрамян.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября в Карабах прибыла миссия ООН для изучения обстановки в регионе и определения гуманитарных потребностей жителей.

По данным властей Армении, уже к 30 сентября в страну переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 1 октября число беженцев достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен.

ООН отчиталась о помощи ВОЗ карабахским беженцам в Армении

Переселение более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха в Армению вызвало гуманитарный кризис "с серьезными потребностями в области здравоохранения", и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала оказывать необходимую поддержку Минздраву Армении, сообщила 1 октября на своем сайте ООН.

"Для удовлетворения общих медицинских потребностей перемещенного населения ВОЗ направляет медикаменты для лечения неинфекционных заболеваний, которых хватит на 3 месяца лечения до 50 000 человек", - говорится в публикации.

Это только начало помощи ВОЗ Армении, отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. "К сожалению, решение этой гуманитарной проблемы займет много времени", - приводятся в публикации его слова.

С министром здравоохранения Армении встретился специальный посланник ВОЗ Робб Батлер. "После полной оценки потребностей мы направим в страну экспертов по целому ряду направлений, включая психическое здоровье, лечение ожогов, основные медицинские услуги и координацию действий в чрезвычайных ситуациях. Проблемы действительно серьезные, и мы готовы сделать все, что в наших силах", - сказал он.

ВОЗ также планирует организовать группу по психической и психосоциальной поддержке, создать модульные клиники в отдаленных районах и помочь с интеграцией почти 300 врачей и 1200 медсестер, прибывших из Карабаха, в систему здравоохранения Армении, отмечается в публикации ООН. Подробности о работе миссии на территории Карабаха ООН, по состоянию на 15.17 мск 2 октября, не сообщала на своем сайте.

Отправка миссии ООН в Карабах вызвала критические замечания

Визит миссии ООН в Карабах запоздал и носит скорее формальный, чем содержательный характер, заявил начальник пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян. "Я занимался волонтерской работой. Сколько людей находились в подвалах, даже психически больных, которые не понимали, что происходит, я своими руками сажал в автобус, мы вывозили их из Степанакерта. В соцсетях ходила информация, что осталась мать с 7 детьми, муж и жена, мы еще раз обошли весь город, но никого не нашли. В Степанакерте не осталось основного населения, а если и есть, то это люди, которых можно пересчитать по пальцам", - привело 1 октября его слова News.am.

Схожее мнение высказал армянский депутат Тигран Абрамян. "Только сейчас миссия ООН приезжает в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), чтобы «ознакомиться с ситуацией на месте и определить гуманитарные потребности жителей». Это делается в то время, когда в результате этнических чисток свои дома уже покинули более 100 тысяч человек", - привело его слова издание.

Запоздалой счел отправку миссии ООН в Карабах и заместитель директора французского издания La Figaro Жан-Кристоф Бюиссон. "Очень, очень, очень полезная миссия ООН в пустыне Арцах, теперь, когда […] там нечего делать или некого защищать (кроме телят, коров и свиней)", - процитировало Бюиссона издание.

Напомним, 19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.