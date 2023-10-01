Власти Армении заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха

01 октября 2023, 20:54

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С начала исхода армян из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 100 514 человек, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, ко не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил омбудсмен Арцаха (самоназвание Нагорного Каарабаха) Гегам Степанян.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным властей Армении на 30 сентября, в страну переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, из них более 32 200 человек воспользовались предоставленным бесплатным жильем.

По состоянию на 20:00 (19.00 мск) 1 октября в Армению прибыли 100 514 жителей Нагорного Карабаха. "По последним данным, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 100 514 армян. Интенсивность существенно снизилась. Уже последние люди из желающих переправляются в Армению, и это процесс приближается к своему логическом завершению", - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, слова которой приводит издание News.am.

Последний автобус из Арцаха прибыл в Горис с 15 пассажирами, на своей странице в Facebook* сегодня написал омбудсмен Арцаха Гегам Степанян. «Небольшая команда преданных своему делу людей следила за сотнями сигналов тревоги и ходила от дома к дому, чтобы эвакуировать беспомощных людей... Если у вас еще есть четкая информация об одиноких или беспомощных людях, оставшихся в Арцахе, вам следует обратиться в Международный комитет Красного Креста или предоставить информацию для передачи в МККК», - написал он.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе боевую операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

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