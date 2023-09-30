Число карабахских беженцев превысило 100 тысяч

30 сентября 2023, 13:37

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Более 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха приехали в Армению, из них более 32 тысяч воспользовались предоставленным бесплатным жильем, сообщили сегодня власти.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы рассказали, что в результате военной операции Азербайджана остались без средств к существованию. Пункт оказания помощи беженцам был открыт в Горисе, но 26 сентября местные власти заявили, что исчерпали ресурсы для приема карабахских беженцев. К вечеру 29 сентября число прибывших в Армению жителей Нагорного Карабаха превысило 98 тысяч.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 417 вынужденных переселенцев, сообщила сегодня на пресс-конференции пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, 32 200 беженцев воспользовались жильем, предоставленным властями Армении. Из них в Арагацотнской области временное жилье получили 1852 человека, в Араратской области – 7640 человек, в Армавирской области – 3009, в Гегаркуникской области – 2862, в Лорийской области – 1581, в Котайкской области – 8289, в Ширакской области – 1317, в Сюникской области – 2244, в Вайоцдзорской области – 1700, в Тавушской – 1706 человек, информирует News.am.

Багдасарян подчеркнула, что правительство сейчас всем беженцам предлагает бесплатное жилье. "Этот процесс будет кратковременным, после чего планируются различные среднесрочные и долгосрочные программы, связанные с расселением", - приводит ее слова "Новости-Армения".

Напомним, власти Армении объявили о выплате всем карабахским беженцам единовременной выплаты в размере 100 тысяч драмов (около 255 долларов), сообщил 28 сентября премьер-министр Никол Пашинян. Этой суммы хватит только на оплату жилья за полмесяца, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы.

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Текст указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Шахраманян не имел права подписывать такой указ, Конституция не наделяет его такими полномочиями, указали армянские политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

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