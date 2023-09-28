Армянские аналитики назвали незаконным указ о ликвидации Нагорного Карабаха

28 сентября 2023, 13:09

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Самвел Шахраманян не имел права подписывать указ об упразднении Республики Арцах, 93-я статья Конституции не наделяет его такими полномочиями, заявили политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха).

Республику Арцах распустил Кремль, заявил политолог, юрист-международник Ара Папян. «Политическая элита Арцаха провозгласила независимость по указанию Кремля. Это был политический шаг, чтобы пресечь воссоединение с Арменией. Если Арцах был бы независимым, то его жители не получали бы паспорт Армении и не получали бы визы в Армении для выезда за границу. В начале 1990-х Кремль начал игру в независимость, и сегодня эта игра завершилась. Игра в независимость стала одной из главных причин краха Арцаха», - заявил он «Кавказскому узлу».

При этом он считает, что Самвел Шахраманян не имел права подписывать подобный указ.

«Арцах провозгласил независимость на референдуме, решение о роспуске могли принять тоже только путем референдума. Не президент объявил о независимости», - подчеркнул юрист-международник.

По его словам, положение о роспуске государственных учреждений и организаций до 1 января 2024 года ничего не означает. «Все институты уже распущены. Ничего не осталось. Государственной структурой можно было считать только армию, и той после ее разоружения Россией не осталось», - пояснил политолог.

Статья 93-я Конституции Нагорного Карабаха не наделяет президента правом упразднять республику, отметил политолог, правовед Андриас Гукасян.

«Так называемый указ опубликовали в Telegram-канале, СМИ подхватили информацию, не проверив ее подлинность. Указы президента сопровождаются не только текстом, но и копией указа с подписью президента. Я уже не говорю о том, что текст был изначально на русском, а только потом его перевели на армянский. Указы публикуются в официальных изданиях. Инфоштаб не является полномочной структурой распространения нормативных актов», - заявил он «Кавказскому узлу».

Отметим, что первоначально текст указа опубликован в официальном Telegram-канале аппарата президента НКР на русском языке. Текст Указа можно прочитать в разделе "Нормативные акты" "Кавказского узла".

Напомним, Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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