Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование

28 сентября 2023, 09:41

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Президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха).

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром число прибывших в Армению карабахских беженцев превысило 65 тысяч.

Президент Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, – Прим. "Кавказского узла") Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования, сообщил сегодня информационный штаб Нагорного Карабаха.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – сказано в сообщении.

После вступления указа в силу жители Нагорного Карабаха, в том числе те, кто находится за его пределами, должны ознакомиться с указом, а затем самостоятельно принять решение возвращаться ли им на родину.

Указ принят как следствие из ситуации, возникшей в результате проведения Азербайджаном контртеррористической операции 19-20 сентября. Документ ставит своим приоритетом обеспечить безопасность и жизненные интересы жителей Нагорного Карабаха, а при его принятии власти руководствовались статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, пояснил инфоштаб.

"Указ вступает в силу сразу после публикации", – уточняется в сообщении.

Напомним, Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе контртеррористическую операцию, в результате чего получил контроль над его территорией. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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