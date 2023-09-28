Число прибывших в Армению карабахских беженцев превысило 65 тысяч

28 сентября 2023, 08:34

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По состоянию на сегодняшнее утро из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 65 тысяч беженцев, сообщили власти страны.

Как сообщал "Кавказский узел" на 18.00 по местному времени 27 сентября (17.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехало более 53 тысяч переселенцев.

В Армению из Нагорного Карабаха въехало более 65 тысяч беженцев, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"По состоянию на 08.00 (07.00 мск) в Республику Армения прибыли 65 036 жителей Нагорного Карабаха", – написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел в Нагорном Карабахе контртеррористическую операцию, в результате Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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