Число беженцев из Нагорного Карабаха превысило 53 тысячи

27 сентября 2023, 22:26

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В Армению по Лачинскому коридору прибыли более 53 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 11.00 мск мост Хакари, на котором расположен пограничный пункт Азербайджана, пересекли 47115 беженцев из Нагорного Карабаха, сообщили власти Армении.

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Более 53 тысяч вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению, также мост Хакари пересекли 10985 транспортных средств, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. "Зарегистрирован 35 491 человек", - привело ее слова агентство News.Am.

Багдасарян также напомнила, что что всем, кто прибывает из Карабаха, правительство Армении предоставляет временное жилье. По ее словам, разрабатываются механизмы для обеспечения жильем насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц, а также выделения определенных средств на минимальную продовольственную корзину и обогрев жилья, сообщило агентство "Новости Армения".

"Кавказский узел" также писал, что сегодня на мосту Хакари при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению был задержан бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан предоставить информацию и местоположении и состоянии Варданяна.

После объявления о прекращении огня из городов и сел Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек, начался исход жителей. О забитой автомобилями дороге через Лачинский коридор и приеме беженцев в Горисе рассказывается в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Алвард Григорян.

Красный Крест при содействии местных властей развернул в Горисе центр помощи карабахским беженцам. В Горисе им оказывается медицинская помощь, также беженцы обеспечиваются питанием, временным жильем и предметами первой необходимости. 25 сентября карабахские беженцы рассказали "Кавказскому узлу", что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них на тот момент уже несколько дней находилась в дороге. Некоторые из беженцев поделились, что планируют далее добираться в города, где живут их родственники.

Покинули свои дома жители Мартакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, написал сегодня автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "Пробка из автомашин растянулась на десятки километров: узкие горные дороги не имеют такой пропускной способности", - отметил он в посте "Этническая чистка в разгаре. 28 тысяч человек уже покинули Арцах".

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