Рубен Варданян (слева) во время задержания. Фото: dax.gov.az

27 сентября 2023, 17:32

Армения обратилась в Европейский суд в связи с задержанием Варданяна

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Правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека обязать Азербайджан предоставить информацию о состоянии и местонахождении задержанного сегодня при попытке покинуть Нагорный Карабах Рубена Варданяна.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила, что Варданян задержан.

Власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты прав задержанного в Бердзорском (азербайджанское название - Лачинском) коридоре азербайджанскими вооруженными силами Рубена Варданяна, сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

Правительство Армении потребовало от ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставить информацию о состоянии и местонахождении Варданяна.

Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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