Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

01 октября 2023, 11:29

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Впервые за 30 лет в Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. Ее члены изучат текущую обстановку в регионе и определят гуманитарные потребности жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция усугубила в Нагорном Карабахе сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой. В Армению прибыло более 100 тысяч карабахских беженцев. Ереван 29 сентября подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым.

Сегодня члены миссии ООН проследовали по дороге из Агдама в направлении Ханкенди (армянское название – Степанакерт, – прим. "Кавказского узла"). В последний раз в Нагорном Карабахе подобная миссия была около 30 лет назад, передало сегодня РИА "Новости".

Цель миссии – ознакомиться с текущей обстановкой в Нагорном Карабахе, а также определить гуманитарные потребности местных жителей. В состав миссии вошли сотрудники различных агентств ООН.

Ролик о прибытии в Нагорный Карабах миссии ООН опубликовало в своем телеграм-канале агентство АПА. На видео показана колонна легковых автомобилей, которая на небольшой скорости движется по трассе. На определенном участке колонна остановилась, затем продолжила движение.

Затем эта же колонна показана в населенном пункте. Машины также на небольшой скорости едут по одной из улиц. На этом ролик заканчивается.

Напомним, боевым действиям 19-20 сентября предшествовала длительная блокада Лачинского коридора, она вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

О ситуации в Нагорном Карабахе после военной эскалации, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" " "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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