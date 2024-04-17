Начат вывод российских миротворцев из Карабаха

17 апреля 2024, 13:50

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Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта, сообщил пресс-секретарь Путина.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября 2023 года Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов - совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована на фоне массового исхода карабахцев из региона. Дальнейшее пребывание миротворцев в регионе противоречит интересам Баку, указали азербайджанские аналитики.

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сведения о начале вывода российских миротворцев из Карабаха. "Да, это действительно так", - приводит сегодня его слова "Коммерсант".

Поздно вечером 16 апреля азербайджанское издание Oxu.az сообщило, что российский миротворческий контингент покидает Азербайджан. В частности, колонна российской техники проехала через Тертерский и Бардинский районы, говорится в публикации.

О начале поэтапного вывода миротворцев сообщило и армянское издание News.am со ссылкой на дипломатические источники.

Как располагались позиции миротворцев в регионе после карабахской войны 2020 года, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" "Карте размещения российских миротворцев".

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