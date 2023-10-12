Партия Народного фронта Азербайджана потребовала вывода миротворцев из Карабаха

12 октября 2023, 13:03

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Участие российских военных в охране конфискованного в Карабахе вооружения безосновательно, заявил лидер оппозиционной азербайджанской партии Али Керимли и потребовал вывода миротворцев из бывшей зоны конфликта. Дальнейшее пребывание миротворцев в регионе противоречит интересам Баку, согласились азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в Карабахе с 19 сентября, после военной операции Азербайджана, свёрнут 21 наблюдательный пост миротворцев, отчиталось Минобороны России. Дальнейшие действия миротворческого контингента будут обсуждаться с Баку, заявил пресс-секретарь Путина.

9 октября Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована на фоне массового исхода карабахцев из региона.

Власти Азербайджана должны добиться "незамедлительного и безусловного" вывода российских миротворцев из бывшей зоны карабахского конфликта, заявил председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

"25 постов РМК [российского миротворческого контингента] созданы для того, чтобы оружие армян не попало в руки азербайджанской армии. Для обмана азербайджанцев 14 постов из 25 будут совместно российско-азербайджанскими... Заявление об этом от Минобороны РФ есть посягательство на суверенитет Азербайджана и позорящий нашу власть факт. Разве карабахские армяне сдали оружие для того, чтобы сфотографировать [сдачу оружия] и обмануть азербайджанское общество? Почему это оружие не передается Азербайджану, если "армия самообороны" (Армия обороны Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") распущена? На каком основании и для кого охраняет это оружие армия России?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Керимли предположил, что в действительности армянские формирования не сдали оружие, а доверили его миротворцам, чтобы получить обратно, когда вернутся в Карабах. "Ильхам Алиев обязан отчитаться перед народом и объяснить, на каком основании отдает государственный суверенитет другому государству", - сказал оппозиционер.

Пока в Карабахе размещен РМК, "армянский сепаратизм" в зоне карабахского конфликта невозможно искоренить совсем, считает директор Центра исследований "Восток-Запад" Арастун Оруджлу.

"Это невозможно потому, что если сепаратизма не будет, тогда исчезнет основание для пребывания российских военных в Азербайджане. Это простой механизм. Москва до определенного уровня создает видимость распространения суверенитета Азербайджана на его территории. Но после достижения этого уровня вновь будет вооружать сепаратистов. Россия будет изо всех сил сохранять статус-кво в Карабахе, не выводя РМК", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции могут быть скорректированы, указали в сентябре опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики.

Проблемой для Азербайджана считает пребывание РМК в Карабахе и директор негосударственного Исследовательского центра "Атлас" Элхан Шаиноглу. "В последние дни российские дипломаты намекают на продление срока пребывания РМК в Карабахе. В это же время премьер-министр [Армении Никол] Пашинян исключил возможность передислокации РМК в Армению. Он так сказал потому, что Кремль просчитывает вариант перевода РМК в 102-ю базу в Гюмри (Армения), а это противоречит намерениям Пашиняна, взявшего курс на сближение с Западом. Поэтому для Еревана лучше, чтобы РМК оставался в Азербайджане. Но такое развитие противоречит интересам безопасности Азербайджана", - сказал Шаиноглу корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием карабахских беженцев.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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