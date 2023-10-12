Российские военные отчитались о закрытии 21 поста в Карабахе

12 октября 2023, 10:13

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В Карабахе после военной операции Азербайджана прекращена работа 21 наблюдательного поста миротворцев, отчиталось Минобороны России. Дальнейшие действия миротворческого контингента будут обсуждаться с Баку, заявил пресс-секретарь Путина.

"Кавказский узел" писал, что 5 октября миротворцы отчитались о сворачивании наблюдательных постов в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, а 8 октября российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мартакертском районах. 9 октября Минобороны России сообщило о сворачивании поста в Мартакертском районе, при этом выставлены 25 постов по охране изъятого в Нагорном Карабахе оружия, в том числе 14 совместно с азербайджанскими военными, сообщило Минобороны России. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована "на фоне массового исхода населения".

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Минобороны России сообщило о свертывании шести наблюдательных и 15 временных постов российских миротворцев в Нагорном Карабахе, проинформировал сегодня "Интерфакс".

"В связи с разоружением и роспуском вооруженных формирований Нагорного Карабаха с 19 сентября 2023 года свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах", - указано в сообщении.

При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, говорится в сообщении в информационном бюллетене о деятельности российских миротворцев в зоне карабахского конфликта, опубликованном 11 октября на сайте Минобороны России.

Дальнейшие действия миротворческого контингента будут обсуждаться с Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас действительно они [миротворцы РФ] де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном. <...> Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - процитировало 11 октября слова Пескова ТАСС.

Опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики полагают, присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением, хотя их функции могут быть скорректированы.

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