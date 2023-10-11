Пашинян заявил о сохранении внешнеполитического вектора Армении

11 октября 2023, 02:46

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Армения не меняет внешнеполитический вектор, в армяно-российских отношениях ничего не аннулировано, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Комментируя присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе, он заявил, что их перебазирование в Армению не планируется, а деятельность не связана дислокацией 102-й базы и российских пограничников.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября, на следующий день после окончания боевых действий в Карабахе, премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике российских миротворцев. "Российский миротворческий контингент должен был гарантировать безопасность мирного населения, и мы полтора года назад начали поднимать вопросы о том, что процессы идут неправильно. Мы несем свою долю ответственности. Но не считаю, что должны закрывать глаза на те провалы, которые были у российского миротворческого контингента", - сказал он.

В ходе пресс-конференции 10 октября Никол Пашинян заявил, что Армения не меняет свой внешнеполитический вектор. Он подчеркнул, что сейчас сложный период в глобальном смысле и проблема не в контактах между Ереваном и Москвой, а в отношениях между глобальными силами. "Но Армения ничего не меняет, ничего не аннулировала в армяно-российских отношениях, ни из каких -либо организаций не выходила", - сообщил премьер-министр.

При этом, по его словам, Армения не скрывает существующие проблемы. По его словам, во время вторжения азербайджанских вооруженных сил в 2021 году Армения не предъявляла претензий ОДКБ или России, но после агрессии на участке Сотк - Хознавар Армения подняла и сейчас продолжает поднимать ряд вопросов.

26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения ОДКБ на своей территории. Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

В контексте армяно-российских отношений Пашинян также коснулся вопроса ратификации Арменией Римского статута. По его словам, он обговорил этот вопрос с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. "Я еще в марте позвонил в РФ, объяснил, что ратификация Римского статута и действия МУС - явное совпадение. Решение о ратификации статута было принято еще до решения МУС и это никак не направлено против России", - заявил Пашинян, добавив, что ему показалось, что есть понимание, и процесс ратификации был продолжен.

Никол Пашинян также прокомментировал вопрос присутствия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе зависит не от Армении. По его словам, он в курсе, что Россия обсуждает эту тему с Азербайджаном. "Обсуждения ведутся и с нами, но конкретно ответить на вопрос, останется РМК в Нагорном Карабахе или нет, не могу сказать", - сказал он.

5 октября миротворцы отчитались о сворачивании наблюдательных постов в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, а 8 октября российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мартакертском районах. 10 октября Минобороны России сообщило, что были выставлены 25 постов об охране изъятого в Нагорном Карабахе, в том числе 14 совместно с азербайджанскими военными. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, миротворцы адаптируются к новым условиям на фоне массового исхода населения.

В случае выхода миротворцев из Нагорного Карабаха, по словам Пашиняна, они должны будут вернуться в Россию. "Не логично, если они останутся в Армении", - отметил Пашинян, отвечая на вопрос, могут ли миротворцы перебазироваться из Нагорного Карабаха в Армению.

Пашинян также добавил, что вопрос миротворцев никак не связан с дислокацией 102 российской военной базы и пограничников в Армении. Их вопрос о них не поднимался ни Арменией, ни Россией. "Основания дислокации 102-ой базы и российских пограничников в Армении ясны и эти основания остаются", - отметил премьер-министр.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев из Нагорного Карабаха.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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