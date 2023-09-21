Пашинян заявил о провалах российских миротворцев в Нагорном Карабахе

21 сентября 2023, 19:10

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Российский миротворческий контингент обязан был гарантировать безопасность мирному населению Нагорного Карабаха, но не справился с этой задачей, заявил сегодня премьер-министр Армении. В Карабахе на данный момент угрозы нет, но Армения готова принять до 40 тысяч семей беженцев, добавил Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в ходе спецоперации Азербайджана создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. 20 сентября Минобороны России сообщило, что в лагере миротворцев размещены 2,2 тысячи человек. Беженцы из Степанакерта, Мартакерта и Аскерана собрались около степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, чтобы попытаться эвакуироваться. Минобороны России отчиталось, что в лагере миротворцев к сегодняшнему вечеру остаются 1340 человек, в том числе 670 детей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении заявил сегодня о провалах российских миротворцев. "В российских СМИ много говорится о том, что Армения уже длительное время пытается возложить на Россию ответственность за свои неудачи. Мы ни за одну из своих ошибок не возлагаем ответственность на кого-то другого. Есть четкое трехстороннее заявление от 9-го ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор должен был полностью находиться под контролем российского миротворческого контингента. Российский миротворческий контингент должен был гарантировать безопасность мирного населения, и мы полтора года назад начали поднимать вопросы о том, что процессы идут неправильно. Мы несем свою долю ответственности. Но не считаю, что должны закрывать глаза на те провалы, которые были у российского миротворческого контингента", - привело слова Пашиняна агентство "Новости Армения".

В частности он указал на случай гибели фермера, безопасность которого гарантировали миротворцы, от выстрела азербайджанского снайпера. "Если миротворцы могли договориться о прекращении огня, то почему они не смогли договориться до начала нападения, чтобы его не произошло. В конце концов, все об этом сообщали, а мы говорили, что Нагорный Карабах окружен военной техникой Азербайджана. Почему посредническая роль не была выполнена тогда? Это вопросы, на которые должны быть даны ответы", - заявил Пашинян.

Угрозы жителям Карабаха нет, подчеркнул премьер-министр Армении. "На данный момент наша оценка такова, что прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет. Мы знаем, что сейчас на базе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе находятся около 1200-1300 граждан Карабаха. Мы также готовы предпринять возможные действия по оказанию им содействия, но проблема в закрытом Лачинском коридоре", - процитировал его слова "Интерфакс".

Пашинян отметил, что Армения готова принимать семьи беженцев из нагорного Карабаха. "Вчера мне доложили, что идут работы, чтобы принять 40 тыс. семей из Нагорного Карабаха в Армении", - процитировало его ТАСС.

Однако проблема с эвакуацией упирается в блокаду Лачинского коридора, пояснил Пашинян. "Проблема в том, что закрыт Лачинский коридор. Наши гуманитарные грузы стоят в Корнидзоре. У нас есть сведения, что накануне около 10 000 людей пригласили в аэропорт Степанакерта. Им было сказано, приходите, потому что возможно будет перевозка в Армению. Их сняли на видео, а потом сказали, что Армения не позволяет вас вывезти туда. Потом были обнародованы эти фотографии. Для меня очевидно, что это делается для внутриполитических потрясений и создания хаоса". " - привело слова Пашиняна агентство News.Am.

Он опроверг слухи, что Армения запретила въезд жителей Нагорного Карабаха. "Хочу четко сказать: мы все знаем, что Лачинский коридор закрыт уже 10 месяцев. И весь этот период дороги со стороны Армении в сторону коридора не были закрыты и продолжат оставаться открытыми. Более того, в начале недели я дал поручение создать рабочую группу по приему, размещению и обеспечению бытовых условий перемещенных лиц из Нагорного Карабаха", - привело его слова агентство.

Он также отметил, что сегодня состоялась встреча в Евлахе и "Азербайджан в своем официальном заявлении как минимум пытается создать впечатление, что процессы идут в позитивном русле". "Конечно, это может быть связано с предстоящим заседанием Совбеза ООН, на котором будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе", - предположил он.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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