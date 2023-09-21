1340 жителей Карабаха остаются в лагере миротворцев

21 сентября 2023, 17:01

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В расположении миротворцев остаются 1340 человек, включая 607 детей, все они обеспечены питанием и спальными местами, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в ходе спецоперации Азербайджана создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. 20 сентября Минобороны России сообщило, что в лагере миротворцев размещены 2,2 тысячи человек. Беженцы из Степанакерта, Мартакерта и Аскерана собрались около степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, чтобы попытаться эвакуироваться..

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, сообщило Минобороны России.

"В настоящее время после полного прекращения боевых действий, достигнутого в ходе переговорного процесса при посредничестве командования российского миротворческого контингента в расположении миротворцев, продолжают находится 1340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Военными медиками российского медицинского отряда специального назначения оказывается квалифицированная медицинская помощь мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минобороны также заявило, что миротворцы поддерживают "непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", говорится в сообщении.

При этом в сообщении не говорится о том, куда направились остальные жители Нагорного Карабаха, 20 сентября ведомство отчитывалось о размещении более 2,2 тысяч человек.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

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