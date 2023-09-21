Десятки тысяч жителей пытаются покинуть Нагорный Карабах

21 сентября 2023, 13:18

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Боевые действия в ходе спецоперации Азербайджана создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. В Нагорном Карабахе нет продуктов, людям не оказывается помощь, а власти не информируют население о текущей обстановке, рассказали местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах. На фоне этих переговоров в Степанакерте возобновилась стрельба.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

В результате антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе пропали без вести тысячи людей. Из-за отсутствия связи невозможно выяснить их судьбу или вести их поиски, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. "Многие члены семей не могут найти друг друга: родители детей или дети родителей, сестра брата и так далее", – отметил Татоян корреспонденту "Кавказского узла".

Населенные пункты отрезаны друг от друга, добавил он. "У людей нет продуктов питания, связи, электричества, газа, лекарств", – сказал бывший омбудсмен.

Жители Нагорного Карабаха, покинувшие свои дома из-за боевых действий, столкнулись с дефицитом электричества, из-за чего не могут зарядить свои телефоны и ноутбуки, и выйти на связь с родственниками, передал корреспондент "Кавказского узла" из Нагорного Карабаха.

В армянском и карабахском сегментах соцсетей множество фотографий людей, родственники которых просят сообщить им какую-либо информацию о них, передал корреспондент "Кавказского узла" из Армении.

Село Мец Шен Шушинского района находится в окружении, рассказала глава общины Давид Давтян. "Мы не можем эвакуироваться, по нам стреляют. Мы находимся в невыносимой ситуации. Эвакуацию удалось сделать из Ехцаоха. Из нашего села не удается выйти, все в селе – женщины, старики, дети. Ехцаоха больше нет. Азербайджанцы сравняли все с землей, мы не знаем, что делать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19 сентября азербайджанские военные вели массированный огонь. Часть жителей Ехцаоха переселилась в Мец Шен, другая часть – в другие села, добавил глава общины.

Еще в 2021 году российские миротворцы настояли, чтобы от села были убраны позиции карабахских военных, после чего солдаты Азербайджана приблизились, и эта близость стала угрозой для жителей села, добавил Давтян.

В Степанакерте ситуация намного хуже, чем кажется, отметила на своей странице в Facebook* местная жительница Лика Закарян, публикацию которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Весь мой ньюзфид (новостная лента) заполнен фотографиями людей, которые пропали. Связи нет, никто никого не может найти. Число жертв (200) может показаться "цветочками". От многих сел до сих пор нет вестей. Исчезли целыми семьями", – написала Закарян.

От властей нет информации, добавила она. Жительница Степанакерта добавила, что не может найти друга из села Чанкатаг Мартакертского района. "Знаю только, что деревню взяли, людей, вроде бы, эвакуировали. Но первые деревни ... могли не успеть убежать", – пояснила она.

По словам Закарян, многие ее друзья находятся в двойной блокаде. Военные Азербайджана взяли под контроль дороги, и люди не могут попасть в Степанакерт. "У знакомых дедушка остался в деревне, которую взяли под контроль азербайджанцы. И таких знакомых много", – подчеркнула Закарян.

В Степанакерте дефицит продуктов, у людей нет пропитания, добавила она.

Ранее стало известно, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе около 5 тысяч мирных жителей. Эвакуированные жители сел Нагорного Карабаха собрались рядом с базой российских миротворцев. Многие из них не получили ни еды, ни питья, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В Нагорном Карабахе тяжелая гуманитарная обстановка, рассказала жительница одного из сел в Мартакертском районе.

"Тысячи людей, бежавших из разных сел, пешком с детьми дошли до Степанакерта, затем кто-то распространил слухи, будто бы миротворцы выведут их из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), и эти тысячи людей снова пешком пошли в аэропорт. Там выяснилось, что это неправда. Часть из них вернулась в Степанакерт, находятся в подвалах зданий. Света нет, все взорвано, нет еды. Остальные остались в аэропорту под открытым небом, с детьми. Никто этими людьми не занимается", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Степанакерта рассказал, что всю ночь искал родственников из села Ванк Мартакертского района. "Под утро нашел их в аэропорту", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Айк Ханумян заявил, что Нагорный Карабах оказался условно разделен на несколько частей.

"[Азербайджанские военные] находятся во многих населенных пунктах. Везде переселенцы из разных уголков. Люди ищут своих родных в списках переселенцев, раненых и убитых. Беспрерывно получают новые трагичные факты про своих знакомых и друзей", – написал на своей странице в соцсети Facebook* Ханумян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди, Мартакерта – Агдере, Шуши – Шуша, села Мец Шен – Бёюк-Каладараси, Ехцаох – Сарыбаба, Ванк – Вянгли.

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