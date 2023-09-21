Жители карабахских сел прибывают в Степанакерт с надеждой эвакуироваться

21 сентября 2023, 12:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эвакуированные жители сел Нагорного Карабаха собрались рядом с базой российских миротворцев. Многие из них не получили ни еды, ни питья, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах. Российские миротворцы сегодня сообщили, что эвакуировали около 5 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха. Они обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, сообщило Минобороны России.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Многие жители сел смогли эвакуироваться самостоятельно. Они собрались рядом с базой российских миротворцев. При этом эвакуированные испытывают трудности с питанием, у них нет еды и воды, люди не получают какой-либо помощи, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла". В город продолжают прибывать жители Мартакертского и Аскеранского районов, они прибывают как на автомобилях, так и пешком.

Жители Степанакерта с нетерпением ожидают результатов переговоров в Евлахе. Местные жители собрались перед административными зданиями в центре и ждут итогов переговоров. В основном люди хотят, чтобы им дали дорогу для выезда в Армению.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня на фоне переговоров в Евлахе в Степанакерте возобновилась стрельба.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.