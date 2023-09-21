Представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах

21 сентября 2023, 09:44

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В Евлах сегодня прибыли представители армянского населения Нагорного Карабаха для проведения переговоров с депутатом милли меджлиса Рамином Мамедовым, ответственным за контакты с жителями Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", ранее российские миротворцы отчитались, что эвакуировали из Нагорного Карабаха около 5 тысяч мирных жителей.

Представители армянского населения Нагорного Карабаха сегодня прибыли в Евлах для встречи с официальными лицами Азербайджана, передал Report.az.

В Евлахе будет проведена встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с депутатом милли меджлиса Рамином Мамедовым, который отвечает за контакты с жителями Нагорного Карабаха, отметило сегодня агентство АПА.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о достижении договоренности о прекращении огня и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные за сутки достигли всех целей контртеррористической операции.

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