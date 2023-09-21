Жители Нагорного Карабаха ищут защиты у миротворцев

21 сентября 2023, 13:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженцы из Степанакерта, Мартакерта и Аскерана собрались около степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента. Люди пытаются эвакуироваться, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия в ходе спецоперации Азербайджана создали угрозу мирным людям, десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха стали беженцами. Тысячи людей ищут своих близких, с которыми потеряли связь в последние два дня. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. В Нагорном Карабахе нет продуктов, людям не оказывается помощь, а власти не информируют население о текущей обстановке.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Степанакерт окружен военнослужащими Азербайджана, в городе периодически слышна стрельба, жители пытаются эвакуироваться, передал корреспондент "Кавказского узла".

У степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, скопились люди из Мартакерта, Аскерана, Степанакерта. Они пытаются выехать из Нагорного Карабаха. Мартунинский район по-прежнему остается в кольце.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Степанакерта – Ханкенди, Мартуни – Ходжавенд.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Власти страны анонсировали заявление для прессы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.