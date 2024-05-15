Мемориал "Вечный огонь" в Краснодаре. Скриншот видео kuban24.tv https://kuban24.tv/item/memorial-nomu-kompleksu-vechnyj-ogon-v-krasnodare-ispolnilos-50-let-184419

15 мая 2024, 11:08

Уроженка Майкопа обвинена в повреждении мемориала в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориала "Вечный огонь" в Краснодаре и в осквернении символа воинской славы, сообщили следователи.

Следователи в Краснодаре завершили расследование уголовного дела 47-летней уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориального сооружения (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 17 марта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Северной бросила в огонь возложенный венок, который в результате загорелся, а также прикурила сигарету от пламени.

"Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали на место очевидцы. В ходе следствия вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Часть 2 статьи 243.4 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 3 статьи 354.1 УК РФ – до трех лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана обвинен в повреждении Вечного огня в Тимашевске", "Оштрафованы родители осквернивших мемориал в Анапе девушек", "Суд вынес приговор военнослужащим за осквернение памятника спецназовцам на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 мая 2024, 11:52

15 мая 2024, 11:32

  • Действия полиции в Грузии вызвали полемику между омбудсменом и премьер-министром

    За время митингов против грузинского закона об иноагентах были задержаны до 160 демонстрантов, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. При этом, по сведениям омбудсмена, не было задержано и ни одного полицейского, заподозренного в превышении силы на акциях. Сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

15 мая 2024, 10:37

15 мая 2024, 10:13

15 мая 2024, 09:24

  • Военный из Прохладного убит на Украине

    Павел Головцов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Прохладного. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 144 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи