Уроженка Майкопа обвинена в повреждении мемориала в Краснодаре

15 мая 2024, 11:08

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Передано в суд дело уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориала "Вечный огонь" в Краснодаре и в осквернении символа воинской славы, сообщили следователи.

Следователи в Краснодаре завершили расследование уголовного дела 47-летней уроженки Майкопа, обвиняемой в повреждении мемориального сооружения (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 17 марта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Северной бросила в огонь возложенный венок, который в результате загорелся, а также прикурила сигарету от пламени.

"Противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали на место очевидцы. В ходе следствия вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Часть 2 статьи 243.4 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 3 статьи 354.1 УК РФ – до трех лет лишения свободы.

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