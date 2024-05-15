15 мая 2024, 11:32

Действия полиции в Грузии вызвали полемику между омбудсменом и премьер-министром

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За время митингов против грузинского закона об иноагентах были задержаны до 160 демонстрантов, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. При этом, по сведениям омбудсмена, не было задержано и ни одного полицейского, заподозренного в превышении силы на акциях. Сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста перед зданием парламента силовики задерживали протестующих. Полиция отчиталась о 13 задержанных на акции протеста в Тбилиси.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

В аппарате грузинского омбудсмена сегодня заявили, что в ночь на 15 мая представители аппарата Народного защитника Грузии встретились с 16 задержанными накануне на акциях протеста в Тбилиси. Трое из них заявили о чрезмерном применении силы и жестоком обращении со стороны полиции. Повторно задержанный Лазаре Григориадис пожаловался также на несвоевременную и неадекватную медицинскую помощь после задержания. 

Всего за месяц протестов были задержаны до 160 человек, утверждают в аппарате омбудсмена Грузии.

"До сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности", — подчеркнул Иоселиани. 

Аппарат омбудсмена отметил, что сложившаяся ситуация «поощряет ощущение безнаказанности» у силовиков. При этом омбудсмен призвал полицейских действовать в рамках закона, напомнив, что у тяжких преступлений, к которым относится бесчеловечное и/или унижающее достоинство обращение, не имеется сроков давности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена Грузии.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением.

"Жестокие методы сильно переоценены, я могу вам это сказать. Я категорически осуждаю подобные инциденты, такие вещи недопустимы, но и использование преувеличенных оценок некорректно", - сказал Кобахидзе.

По его словам, "Грузинская мечта" установила "более высокие стандарты, чем европейские и американские" при разгоне протестующих. В то же время он пообещал, что все жалобы на действия полиции и спецназа будут рассмотрены и расследованы в рабочем порядке. Комментировать действия полиции, в результате которых был избит лидер Антиоккупационного движения Грузии Давид Кацарава, Кобахидзе не стал, пишет сегодня агентство "Новости-Грузия".

14 мая силовики на месте акции протеста избили активиста общественного движения «Сила в единстве» Давида Кацараву. У него сломаны лицевые кости и нос, ему была проведена срочная хирургическая операция. Специальная следственная служба из-за избиения Кацаравы возбудила в отношении силовиков уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Между тем, в парламенте Грузии сегодня снят высший "красный уровень обеспечения безопасности". С 09.30 по местному времени действует желтый уровень, который предполагает ограниченный допуск посетителей. На намеченное на 12.00 пленарное заседание парламента из СМИ допускают только съемочные группы телеканалов в ограниченном числе.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты". Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

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Примечание:

"Грузинский оппозиционер пожаловался на преследование", "Саломе Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на закон об иноагентах", "Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию".

Автор: "Кавказский узел"

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