Действия полиции в Грузии вызвали полемику между омбудсменом и премьер-министром

15 мая 2024, 11:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время митингов против грузинского закона об иноагентах были задержаны до 160 демонстрантов, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. При этом, по сведениям омбудсмена, не было задержано и ни одного полицейского, заподозренного в превышении силы на акциях. Сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста перед зданием парламента силовики задерживали протестующих. Полиция отчиталась о 13 задержанных на акции протеста в Тбилиси.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

В аппарате грузинского омбудсмена сегодня заявили, что в ночь на 15 мая представители аппарата Народного защитника Грузии встретились с 16 задержанными накануне на акциях протеста в Тбилиси. Трое из них заявили о чрезмерном применении силы и жестоком обращении со стороны полиции. Повторно задержанный Лазаре Григориадис пожаловался также на несвоевременную и неадекватную медицинскую помощь после задержания.

Всего за месяц протестов были задержаны до 160 человек, утверждают в аппарате омбудсмена Грузии.

"До сих пор не встал вопрос об ответственности ни одного сотрудника полиции, в том числе тех, чьи лица не были скрыты, и их идентификация не представляет особой сложности", — подчеркнул Иоселиани.

Аппарат омбудсмена отметил, что сложившаяся ситуация «поощряет ощущение безнаказанности» у силовиков. При этом омбудсмен призвал полицейских действовать в рамках закона, напомнив, что у тяжких преступлений, к которым относится бесчеловечное и/или унижающее достоинство обращение, не имеется сроков давности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена Грузии.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением.

"Жестокие методы сильно переоценены, я могу вам это сказать. Я категорически осуждаю подобные инциденты, такие вещи недопустимы, но и использование преувеличенных оценок некорректно", - сказал Кобахидзе.

По его словам, "Грузинская мечта" установила "более высокие стандарты, чем европейские и американские" при разгоне протестующих. В то же время он пообещал, что все жалобы на действия полиции и спецназа будут рассмотрены и расследованы в рабочем порядке. Комментировать действия полиции, в результате которых был избит лидер Антиоккупационного движения Грузии Давид Кацарава, Кобахидзе не стал, пишет сегодня агентство "Новости-Грузия".

14 мая силовики на месте акции протеста избили активиста общественного движения «Сила в единстве» Давида Кацараву. У него сломаны лицевые кости и нос, ему была проведена срочная хирургическая операция. Специальная следственная служба из-за избиения Кацаравы возбудила в отношении силовиков уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Между тем, в парламенте Грузии сегодня снят высший "красный уровень обеспечения безопасности". С 09.30 по местному времени действует желтый уровень, который предполагает ограниченный допуск посетителей. На намеченное на 12.00 пленарное заседание парламента из СМИ допускают только съемочные группы телеканалов в ограниченном числе.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты". Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.