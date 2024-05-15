15 мая 2024, 07:47

Полиция отчиталась о 13 задержанных на акции протеста в Тбилиси

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На акции протеста у здания парламента Грузии задержаны 13 человек, им инкриминируются хулиганство и неподчинение полицейским, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста перед зданием парламента силовики задержали не менее четырех человек, сообщили грузинские СМИ.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Сотрудники полиции на месте акции протеста у здания парламента задержали 13 человек, подозреваемых по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство), сообщило МВД Грузии.

"Несмотря на многочисленные призывы полиции и многочисленные предупреждения со стороны МВД о необходимости проведения акции в мирной обстановке, ее участники не подчинились законным призывам и вступили в словесную конфронтацию с правоохранителями, бросая в них различные тупые предметы и краски. Также на автодороге были установлены различные железные конструкции", - объяснило ведомство задержания протестующих.

Чтобы предотвратить "вторжение в здание парламента без разрешения" и восстановить общественный порядок, полицейские "применили соразмерную силу и специальные средства, установленные законом", заявило МВД.

"Поврежденный участниками митинга защитный железный забор восстановлен, и участники митинга имеют возможность выражать свой протест на территории, прилегающей к парламенту, в соответствии с законом", - цитирует заявление ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 14 мая силовики на месте акции протеста избили активиста общественного движения «Сила в единстве» Давида Кацараву. У него сломаны лицевые кости и нос, ему была проведена срочная хирургическая операция. Специальная следственная служба из-за избиения Кацаравы возбудила в отношении силовиков уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Грузинский оппозиционер пожаловался на преследование", "Саломе Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на закон об иноагентах", "Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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