Активист избит на акции протеста в Тбилиси

15 мая 2024, 03:14

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В Грузии на акции протеста при задержании избит активист общественного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. Специальная следственная служба начала расследование по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии 84 голосами "за" приняли в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акции протеста, проходящей перед зданием Национального собрания. Полиция задержала не менее четырех участников акции протеста, в том числе Лазаре Григориадиса.

В Тбилиси на акции протеста задержали активиста общественного движения «Сила в единстве» Давида Кацараву. Он также был избит и в настоящее время он проходит курс лечения в больнице. У него сломаны лицевые кости и нос, была проведена срочная хирургическая операция.

«Его били в основном по голове, у него переломы лицевых костей. Он сказал, что его било очень много человек. Мы понимаем, что эти представители силовых структур неадекватно агрессивные. Мы годами принимаем участие в акциях протеста, но подобные избиения людей не помню с 2009 года», - сказала супруга Кацаравы Софо Хачапуридзе в прямом эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Специальная следственная служба заявила, что 14 мая начала расследование по факту насильственного злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении Давида Кацаравы, по признакам преступления, предусмотренного подпунктом "б" части третьей статьи 333 УК. Уголовного кодекса Грузии, что карается до восьми лет лишения свободы. «Поводом для начала расследования стало записанное на «горячей линии» сообщение супруги Давида Кацаравы, в котором она заявила, что ее муж подвергся физическому насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании. Специальная следственная служба проводит все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективного расследования», - говорится в заявление службы, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором. 13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Противники законопроекта об иноагентах пояснили, что этот проект закона, по их мнению, угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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