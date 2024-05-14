Протестующие в Тбилиси пояснили мотивы участия в акциях

14 мая 2024, 04:48

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Закон об иноагентах угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции, многие работники неправительственных организаций рискуют лишиться работы, заявили корреспонденту "Кавказского узла" участники акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты юридического комитета парламента Грузии в ходе третьего чтения 13 мая поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией законопроекта об иноагентах. Решение принято на фоне продолжающейся акции протеста перед зданием Нацсобрания, в ходе которой задержано 20 человек. По данным МВД Грузии, им вменяется хулиганство и неповиновение полиции. Парламент Грузии 14 мая примет закон об иноагентах, это поспособствует прекращению поляризации общества, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе. Вечером того же дня часть студентов свыше 30 вузов страны отказалась заходить в аудитории до тех пор, пока из парламента не будет отозван законопроект.

Силовики на акции 13 мая провели жесткие задержания противников закона об иноагентах. О том, что происходило у парламента Грузии, рассказывается в видео "Кавказского узла". Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Проспект Руставели в Тбилиси остается перекрыт сегодня ночью, часть протестующих ночует около парламента. К ним присоединились студенты четырех вузов, они прошли шествием от Тбилисского государственного университета до здания парламента, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции протеста рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли на акцию.

"Я не могу оставаться в комфортном офисе или дома, когда мои студенты и аспиранты стоят перед парламентом", - сказала преподаватель литературы в университете Ильи Мариам.

Две подруги Анна и Анна рассказали, что учатся на юридическом факультете в университете Ильи. "Статья 78 Конституции Грузии говорит, что наша страна стремится в Европу. Но после принятия этого закона наше будущее окажется под вопросом. Поэтому присоединяемся к протестам студентов других вузов и заявляем о невозможности продолжать учебу и отказываемся посещать лекций в знак протеста», - заявили они, добавив, что родители их поддерживают.

Саломе, которая работает в неправительственной организации помощи слабослышащим людям, призналась, что после принятия закона их работа окажется под большим вопросом.

Леван признался, что видел, как полиция задерживает людей. "Мы стояли ближе к проспекту Руставели, а на улице Чичинадзе полиция просто выдергивала людей из толпы и задерживала", - рассказал он.

Адвокат Эка Кобесашвили рассказала в эфире "Мтавари Архи", что не все задержанные накануне 20 человек помещены в СИЗО, некоторые из них находятся в больницах. "Я встречалась с двумя задержанными, оба пострадали. У обоих есть травмы, один задержанный доставлен в скорую медицинскую помощь, его необходимо перевести в медицинское учреждение", - сказала она.

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". Текущий проект закона является измененной версией прежнего законопроекта об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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