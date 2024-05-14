Парламент Грузии принял закон об иноагентах

14 мая 2024, 14:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента Грузии проголосовали за законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акции протеста, проходящей перед зданием Национального собрания.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром противники законопроекта об иностранных агентах начали собираться в Тбилиси около здания парламента, в котором было запланировано рассмотрение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в окончательном чтении. Между силовиками и противниками проекта закона произошло несколько стычек.

84 депутата парламента Грузии проголосовали за принятие законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении, 30 проголосовали против, сообщило сегодня "Мтавари архи".

Голосование депутатов проходило на фоне акции протеста противников закона об иноагентах. Довольно накаленная обстановка около центрального входа в парламент, там время от времени происходят потасовки между протестующими и силовиками, как минимум один человек задержан, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором. 13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Противники законопроекта об иноагентах пояснили, что этот проект закона, по их мнению, угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.