Противники законопроекта об иноагентах собираются у парламента в Тбилиси

14 мая 2024, 10:06

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Активисты, выступающие против законопроекта об иностранных агентах, собираются в Тбилиси для проведения акции протеста около здания парламента, в котором сегодня запланировано рассмотрение этого проекта закона в окончательном чтении.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая противники законопроекта об иноагентах пояснили, что протестуют против него, поскольку этот проект закона, по их мнению, угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции.

Сегодня рано утром к зданию парламента в Тбилиси прибыл спецназ, бойцы проследовали во дворы правительственных зданий, расположенных около парламента. Заседание законодательного органа, на котором будет рассматриваться в окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", запланировано на 12.00 по местному времени (11.00 мск), передало в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Около 10.00 по местному времени (09.00 мск) около здания парламента начали собираться противники законопроекта об иноагентах, также в это места стягиваются силы полиции, отметило агентство в другом сообщении.

Движение на проспекте Руставели около парламента, где активисты протестуют против законопроекта об иноагентах, пока не заблокировано, транспорт движется в штатном режиме. Активисты ранее объявили сбор на 10.00. Часть из них уже собралась около парламента, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Напомним, 13 июня депутаты юридического комитета парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержали законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией законопроекта об иноагентах. Решение было принято на фоне акции протеста. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта".

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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