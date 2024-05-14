Силовики приступили к задержаниям активистов в Тбилиси

14 мая 2024, 16:56

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МВД Грузии начало силовой разгон акции протеста против закона об иноагентах, силовики оттеснили протестующих с площади у парламента. Задержаны не менее четырех человек, в том числе Лазаре Григориадис.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии 84 голосами "за" приняли в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акции протеста, проходящей перед зданием Национального собрания.

Спецназ начал производить задержания участников акции протеста, собравшихся у парламента Грузии, задержаны не менее четырех человек. Силу применяют и в отношении журналистов - Нико Кокая, оператора «ТВ Первого», сбросили с лестницы, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Агентство "Новости Грузия" в своем telegram-канале опубликовало видео, как сотни силовиков оттеснили протестующих с площади у парламента.

По данным "Мтавари архи", среди задержанных Лазар Григориадис, участник протестов в марте 2023 года, помилованный президентом.

Суд в Тбилиси приговорил 12 апреля к девяти годам заключения Лазара Григориадиса, признав его виновным в нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста. Григориадис был задержан в марте 2023 года после протестов против закона об иноагентах. 24 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о помиловании Лазара Григориадиса, осужденного на девять лет лишения свободы по делу о нападении на силовиков и поджоге полицейской машины на акциях протеста.

Напомним, законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесен в парламент правящей партией "Грузинская мечта". 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором. 13 июня юридический комитет парламента Грузии в ходе третьего чтения поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Противники законопроекта об иноагентах пояснили, что этот проект закона, по их мнению, угрожает европейскому будущему Грузии и противоречит Конституции.

Законопроект об иностранном влиянии грузинские оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом". Они видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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