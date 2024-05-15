Даудов объявил об отставке с поста спикера парламента Чечни

15 мая 2024, 14:51

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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном прекращении своих полномочий после совещания с Рамзаном Кадыровым.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2016 года Магомед Даудов был единогласно избран на должность спикера парламента Чечни, а в 2021 году переизбран на эту должность.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Магомеде Даудове.

Сегодня на заседании парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении с себя полномочий председателя парламента, сообщает ИА «Чечня Сегодня». "После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента", - сказал он.

На вопрос о новой должности Даудов ответил, что "ничего не может сказать", пишет агентство.

Напомним, Магомед Даудов также "курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО", заявил ранее глава Чечни. "В частности, штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев", - сказал Кадыров.

16 апреля Магомеду Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. Ранее, 14 августа 2023 года, указом Путина Даудову было присвоено аналогичное специальное звание генерал-майора МВД.

Имя Даудова упоминалось в связи с нарушениями прав человека в Чечне. Так, 26 мая 2017 года был опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 года". В нем указывалось, что "Даудов играл ключевую роль в организации "зачистки" республики от геев, одобренной республиканским руководством".

В 2019 году Даудов объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

В сентябре 2023 года, после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения арестованного в Грозном Никиты Журавеля и заявил, что Журавеля избил его сын Адам Кадыров, Магомед Даудов был в числе тех, кто одобрил действия сына Кадырова. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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