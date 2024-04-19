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19 апреля 2024, 12:06

Даудов получил воинское звание генерал-майора

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Спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову, уже имеющему звание генерал-майора МВД, присвоено аналогичное воинское звание.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа 2023 года указом Владимира Путина спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову было присвоено звание генерал-майора МВД.

Указом президента от 16 апреля Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-майора, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Магомед Даудов, помимо работы в парламенте, "курирует работу регионального Оперативного штаба по проведению СВО", отметил глава Чечни. "В частности, штаб обеспечивает военнослужащих и силовиков из ЧР необходимым обмундированием, боеприпасами, техникой и другими товарами, а также отвечает за подготовку и отправку добровольцев", - говорится в публикации.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 апреля 2024, 11:40

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