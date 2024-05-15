Власти назвали имена семи убитых на Украине военных из Дагестана

15 мая 2024, 15:42

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Абулмуслим Мурилов, Руслан Гаралов, Рамазан Дадуев, Салисултан Саламов, Рашид Гаджиалиев, Мурад Магомедов и Саидахмад Шапиев убиты в боях, сообщила администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 881 военного из Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что Курбан Курбанов стал 874-м участником военной операции на Украине из Дагестана, о смерти которого сообщали власти.

Администрация Гунибского района отчиталась об открытии мемориальных досок уроженцам района, убитым в ходе военной операции на Украине. Сегодня районные власти сообщили об установке памятных досок в селе Уллубиевка Абулмуслиму (также упоминается как Абул-Муслим) Мурилову , который убит 3 января 2023 года, в селе Чох-Коммуна Руслану Гаралову, дата его смерти - 13 декабря 2023 года.

13 мая районные власти сообщили, что в военной операции убиты Рамазан Дадуев (дата смерти 5 декабря 2023 года), Салисултан Саламов (убит 29 июня 2023 года), Рашид Гаджиалиев (дата смерти 14 июня 2023 года).

Также 13 мая районные власти проинформировали, что в селе Кегер прошел турнир, посвященный памяти участников военной операции. Среди погибших бойцов названы имена Мурада Магомедова и Саидахмада Шапиева.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 881 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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